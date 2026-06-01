Vehículos en oferta: La industria automotriz también participa del Cyber Day

Entre este lunes 1 y el miércoles 3 de julio, se realizará una nueva versión del Cyber Day, el ya tradicional evento de descuentos online. Y como es habitual, la industria automotriz no se queda atrás con ofertas para los consumidores, tanto para vehículos como para accesorios.

Chery

La marca china comenzó anticipadamente. Desde el lunes 25 de mayo cuenta con una serie de atractivos ganchos. Entre sus ofertas destacadas se encuentra el Tiggo 2 Pro Max, disponible con descuentos de hasta un 33%, quedando en un precio desde $8.790.000 en su versión de entrada y cuotas online desde $99.990.

Además, la campaña contempla atractivos precios en otros modelos de la marca, como el Tiggo 4 Pro Max (desde $12.790.000), el nuevo Tiggo 4 Pro Max CSH (desde $17.690.000), el Tiggo 7 Limited (desde $13.790.000), el Tiggo 7 Pro Max CSH (desde $23.490.000), el Tiggo 8 Limited (desde $14.990.000), el Tiggo 8 Pro Max CSH (desde $26.490.000), el Tiggo 9 ($27.990.000), el Tiggo 9 Pro Max CSH (desde $29.490.000), la Himla (desde $18.671.100).

BMW

La marca alemana contará con descuentos para automóviles nuevos como el Serie 2, el Serie 3, el Serie 4 y la gama SUV, con precios que parten desde los $34.500.000 en modelos seleccionados. Además, tendrá hasta 70% en colecciones de lifestyle, hasta 60% en accesorios para autos, cuidado y mantenimiento, además de 70% en neumáticos y 60% en repuestos originales. Dentro de las oportunidades más destacados, la marca ofrecerá automóviles

Bernhard Filser

Mini

La firma de origen británico contará con rebajas de hasta 65% en su línea lifestyle y hasta 60% en accesorios y neumáticos. La marca también contará con oportunidades especiales para vehículos nuevos a través de su eCommerce oficial con hasta 25% de descuento en modelos seleccionados de Cooper, Aceman, Countryman y John Cooper Works.

BMW Motorrad

También hay buenas ofertas en motocicletas. La marca ofrecerá hasta 70% menos en Rider Equipment, accesorios y productos lifestyle, además de hasta 60% en repuestos e insumos. En motocicletas, destacarán modelos con hasta 28% de rebaja, incluyendo la BMW G 310 GS y otras oportunidades especiales en modelos icónicos como la BMW R 12 y la R 12 GS.