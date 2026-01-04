SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Corea del Norte califica acción de EE.UU. en Venezuela como “grave violación de soberanía”

    La declaración de Pyongyang llega en un contexto de creciente tensión internacional, que también incluye pruebas de misiles balísticos por parte del régimen norcoreano.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Corea del Norte califica acción de EE.UU. en Venezuela como “grave violación de soberanía”

    Corea del Norte denunció este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos como una “grave violación de la soberanía”, según informó la prensa estatal del país asiático.

    La declaración de Pyongyang llega en un contexto de creciente tensión internacional, que también incluye pruebas de misiles balísticos por parte del régimen norcoreano.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, a través de la agencia oficial KCNA, afirmó que “denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía”.

    Además, agregó que “el incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos”. La nota subraya la visión de Pyongyang de que la intervención estadounidense constituye un ataque directo a la soberanía de un Estado reconocido internacionalmente, un hecho que consideran “extremadamente peligroso” para las relaciones internacionales.

    Corea del Norte califica acción de EE.UU. en Venezuela como “grave violación de soberanía”

    Pruebas de misiles balísticos

    El comunicado norcoreano se produjo el mismo día en que el país asiático realizó sus primeras pruebas de armas de 2026, lanzando misiles balísticos. El Ministerio de Defensa de Japón reportó que se dispararon al menos dos misiles, que cayeron fuera de la zona de exclusión económica japonesa.

    Este lanzamiento marca el primer ensayo de misiles de Corea del Norte desde noviembre, cuando realizó una prueba luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aprobara el plan de Corea del Sur de construir un submarino de propulsión nuclear.

    Pyongyang aseguró que la situación en Venezuela “ha tenido consecuencias catastróficas para asegurar la identidad de la estructura de relaciones regionales e internacionales”. La coincidencia de la denuncia con las pruebas de misiles ocurre mientras Corea del Sur iniciaba una visita de Estado a China, principal aliado de Corea del Norte, lo que subraya la tensión en la región y el trasfondo geopolítico de ambos eventos.

    Con este pronunciamiento, Corea del Norte se suma a la lista de países que han cuestionado la operación estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo. La postura de Pyongyang refleja su rechazo a lo que considera acciones unilaterales que afectan la soberanía de otros Estados y que, a su juicio, generan riesgos para la estabilidad internacional y regional.

    Corea del Norte califica acción de EE.UU. en Venezuela como “grave violación de soberanía”
