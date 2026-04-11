El libro recomendado: el rescate de las crónicas urgentes de Marguerite Duras

Outside. Papeles diarios

Marguerite Duras

Banda Propia

Acaso la mejor versión de la escritora francesa Marguerite Duras no sea necesariamente la de El vicecónsul o El amante, sino en su versión más suelta y menos convencional, la de sus escritos para periódicos. En ellos, se respira cierta prisa, el ritmo infernal tan característico de los medios, pero acá ese apuro no es solo porque hay un cierre de edición que espera imperdonable, sino porque Duras sabe que aquello que narra tiene un sentido de urgencia. Es lo que ocurre fuera de su cuarto propio, lo que está pasando en su mundo. ”Escribir para los periódicos es escribir en el acto”, señala como un aforismo. En ese sentido, Outside. Papeles diarios tiene más de una lectura: como una fuente histórica, una fotografía de su tiempo, pero también como un artefacto literario. Es una antología de textos periodísticos escritos entre 1957 y 1979. Yann Andréa, su último compañero, los recopiló para la posteridad y ahora llegan en edición chilena. Duras, nacida en la Indochina francesa en 1914, fue escritora, guionista y cineasta central del siglo XX. En estos “papeles de un día” despliega su estilo más libre, transgresor y vitalista, lejos de las convenciones del periodismo tradicional. No se trata de reportajes ni de crónicas en el sentido más clásico: son textos híbridos donde su mirada se convierte en acontecimiento central. “Todo periodista es un moralista”, indica. De ahí a que elija a entrevistados fuera de los grandes círculos de las decisiones: un vendedor de flores argelino, una monja carmelita, una obrera analfabeta, niños de la calle, carniceros, actrices, cantantes de ópera, junto a intelectuales como Georges Bataille, Jean-Paul Sartre, Francis Bacon o Monique Wittig. “Es una mirada que nos transporta a ese siglo XX que le tocó vivir y del cual decidió ser cronista y memoria.