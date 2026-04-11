SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”: Harris y el porqué está pensando en postularse a la presidencia en 2028

    La exvicepresidenta de Estados Unidos se refirió a la posibilidad de presentarse nuevamente en la campaña para llegar a la Casa Blanca y además condenó las medidas de política exterior del actual mandatario, Donald Trump.

    Por 
    Lya Rosen
    La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Imagen @KamalaHarris en X.

    La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, insinuó este viernes la posibilidad de regresar a la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2028, tras su derrota ante Donald Trump en las elecciones de 2024.

    La excandidata demócrata se refirió a esa alternativa durante la convención anual de la organización de derechos civiles National Action Network, mientras estaba en el escenario con su fundador Al Sharpton, en sus, hasta la fecha, declaraciones más abiertas sobre su futuro político.

    “Escuchen, podría, podría. Lo estoy pensando. Lo estoy pensando”, le dijo Harris al reverendo Sharpton cuando este le preguntó si planea lanzar otra campaña para llegar a la Casa Blanca, para luego destacar su experiencia previa junto al presidente Joe Biden, entre 2021 y 2025.

    “Miren, trabajé durante cuatro años, a un paso de la presidencia de los Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a pocos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval, en la Sala de Crisis”, dijo, para luego afirmar: “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”.

    Kamala Harris y Joe Biden. Imagen @KamalaHarris en X.

    Para después, referirse al “trabajo que debe hacerse”. “He estado viajando por el país durante el último año; he pasado mucho tiempo en el sur y en muchos otros lugares. Y algo que tengo muy claro también es que el status quo no está funcionando y no ha estado funcionando para muchas personas desde hace mucho tiempo”, dijo la excandidata.

    En su conversación con Sharpton, Harris además condenó las medidas de política exterior del presidente Trump, al cual ha seguido criticando abiertamente en el último tiempo, en particular la guerra con Irán, a la que calificó como una “elección”.

    De la misma forma, dijo que la creciente hostilidad de Trump hacia algunos aliados, en particular los países de la OTAN, “es perjudicial para el pueblo de Estados Unidos, por no mencionar a las personas en las naciones aliadas de todo el mundo”.

    Como consignó CNN, los comentarios de la abogada se producen en medio de una creciente especulación sobre cuál será el próximo paso de su carrera política, después de que publicara sus memorias de campaña a finales de 2025 y poco antes de participar en eventos del Partido Demócrata en cuatro estados del sur de EE.UU.

    En agosto de 2025, en una entrevista con Stephen Colbert, de CBS, Harris había dicho que no quería “volver al sistema”. Sin embargo, en declaraciones posteriores a Laura Kuenssberg, de la BBC, insinuó que podría intentar nuevamente llegar a la presidencia, afirmando que “no he terminado”.

    Más sobre:Kamala HarrisEstados UnidosCampaña electoralPresidenciaDonald TrumpJoe BidenMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La oposición venezolana pide convocar elecciones ante “ausencia absoluta” de Maduro

    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    Líbano anuncia un encuentro con Israel el próximo martes en Washington

    Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la “esclavitud sexual” de Japón en Corea

    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”

    Trump celebra exitosa misión Artemis II: “¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!"

    Lo más leído

    1.
    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    2.
    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    3.
    Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la “esclavitud sexual” de Japón en Corea

    Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la “esclavitud sexual” de Japón en Corea

    4.
    La oposición venezolana pide convocar elecciones ante “ausencia absoluta” de Maduro

    La oposición venezolana pide convocar elecciones ante “ausencia absoluta” de Maduro

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”
    Chile

    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”

    Kast anuncia su primera cadena nacional para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

    JJ.CC. niegan haber convocado protesta donde agredieron a ministra Lincolao y rechazan sanciones a estudiantes “sin debido proceso”

    Crisis energética: economista jefe de la OCDE pide retirar subsidios universales a combustibles para evitar daño fiscal
    Negocios

    Crisis energética: economista jefe de la OCDE pide retirar subsidios universales a combustibles para evitar daño fiscal

    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas

    Presidente de Ripley: “Miramos el 2026 con prudencia y optimismo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile
    Tendencias

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Un partido de Primera en la B: Unión Española le empata sobre el final al líder Cobreloa
    El Deportivo

    Un partido de Primera en la B: Unión Española le empata sobre el final al líder Cobreloa

    Se le pasó el balón por entre las manos: el error de Omar Carabalí que sentenció a O’Higgins ante Huachipato

    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa
    Cultura y entretención

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    La oposición venezolana pide convocar elecciones ante “ausencia absoluta” de Maduro
    Mundo

    La oposición venezolana pide convocar elecciones ante “ausencia absoluta” de Maduro

    “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”: Harris y el porqué está pensando en postularse a la presidencia en 2028

    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis