“Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”: Harris y el porqué está pensando en postularse a la presidencia en 2028

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, insinuó este viernes la posibilidad de regresar a la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2028, tras su derrota ante Donald Trump en las elecciones de 2024.

La excandidata demócrata se refirió a esa alternativa durante la convención anual de la organización de derechos civiles National Action Network, mientras estaba en el escenario con su fundador Al Sharpton, en sus, hasta la fecha, declaraciones más abiertas sobre su futuro político.

“Escuchen, podría, podría. Lo estoy pensando. Lo estoy pensando” , le dijo Harris al reverendo Sharpton cuando este le preguntó si planea lanzar otra campaña para llegar a la Casa Blanca, para luego destacar su experiencia previa junto al presidente Joe Biden, entre 2021 y 2025.

“Miren, trabajé durante cuatro años, a un paso de la presidencia de los Estados Unidos. Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a pocos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval, en la Sala de Crisis”, dijo, para luego afirmar: “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere” .

Kamala Harris y Joe Biden. Imagen @KamalaHarris en X.

Para después, referirse al “trabajo que debe hacerse”. “He estado viajando por el país durante el último año; he pasado mucho tiempo en el sur y en muchos otros lugares. Y algo que tengo muy claro también es que el status quo no está funcionando y no ha estado funcionando para muchas personas desde hace mucho tiempo”, dijo la excandidata.

En su conversación con Sharpton, Harris además condenó las medidas de política exterior del presidente Trump, al cual ha seguido criticando abiertamente en el último tiempo, en particular la guerra con Irán, a la que calificó como una “elección”.

De la misma forma, dijo que la creciente hostilidad de Trump hacia algunos aliados, en particular los países de la OTAN, “es perjudicial para el pueblo de Estados Unidos, por no mencionar a las personas en las naciones aliadas de todo el mundo” .

Como consignó CNN, los comentarios de la abogada se producen en medio de una creciente especulación sobre cuál será el próximo paso de su carrera política, después de que publicara sus memorias de campaña a finales de 2025 y poco antes de participar en eventos del Partido Demócrata en cuatro estados del sur de EE.UU.