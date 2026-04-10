SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Los merengues juegan de local en el Santiago Bernabéu para inaugurar la Fecha 31 de LaLiga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming. Foto de archivo

    Real Madrid abre la acción para la Fecha 31 de LaLiga de España, donde recibe a Girona en el único partido de la jornada programado este viernes.

    Los merengues llegan en medio de su lucha ante Bayern por los cuartos de final de la Champions League. En el contexto local se mantienen como escoltas de Barcelona y se presentan tras vencer a Elche por la cuenta mínima.

    Girona, en tanto, viene de obtener el mismo resultado ante Villarreal, pero en una posición mucho más alejada de los primeros puestos de la tabla española.

    Cuándo juega Real Madrid vs. Girona

    El partido de Real Madrid contra Girona es este viernes, 10 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.

    Dónde ver a Real Madrid vs. Girona

    El partido de Real Madrid contra Girona se transmite en el canal ESPN.

    LaLiga también tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaReal MadridGironaReal Madrid - GironaDónde verVer en vivoVer onlineHorarioVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero

    Rector Montecinos tras declarar por agresión por Lincolao: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Justicia confirma condena a Walmart Chile por bullying laboral contra trabajadora venezolana

    La pelea de Claudio Fischer contra comunidad indígena por la construcción de un apart hotel en Antillanca

    Trabajadores de la FTC definen a los cinco candidatos para integrar la mesa del directorio de Codelco

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

    Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

    4.
    Cómo funciona la venta de entradas para las fechas de BTS en Chile por el World Tour Arirang

    Cómo funciona la venta de entradas para las fechas de BTS en Chile por el World Tour Arirang

    5.
    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rector Montecinos tras declarar por agresión por Lincolao: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”
    Chile

    Rector Montecinos tras declarar por agresión por Lincolao: “No sé militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”

    Exministros Etcheverry, Valle y Cataldo rechazan sin matices agresión a Lincolao y marcan diferencia con Valenzuela y figuras PC

    Sebastián Sichel: “Si me obligan a poner detectores de metal en todos los colegios Ñuñoa es un gasto innecesario”

    Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero
    Negocios

    Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero

    La ilusión de la autosuficiencia energética

    Justicia confirma condena a Walmart Chile por bullying laboral contra trabajadora venezolana

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar
    Tendencias

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    “Vamos a hacer desaparecer a toda tu familia”: esposa de Nicolás Jarry exhibe los pantallazos de las amenazas recibidas en Roma
    El Deportivo

    “Vamos a hacer desaparecer a toda tu familia”: esposa de Nicolás Jarry exhibe los pantallazos de las amenazas recibidas en Roma

    La grave denuncia del Betis de Manuel Pellegrini al Braga ante la UEFA por el duelo de la Europa League

    En vivo: Nicolás Jarry busca el paso a las semifinales del Challenger de Madrid contra Nerman Fatic

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí
    Cultura y entretención

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    Escritora peruana Carmen Ollé recibe Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

    Cuando Paul McCartney convenció a Rush que debían volver

    Ante dificultad para construir vallas: India planea liberar cocodrilos y serpientes venenosas en su frontera con Bangladesh
    Mundo

    Ante dificultad para construir vallas: India planea liberar cocodrilos y serpientes venenosas en su frontera con Bangladesh

    Vance afirma que hay “directrices claras” para negociar con Irán y espera conversaciones “positivas” en Pakistán

    Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto al fuego en Gaza por su “obsesión antiisraelí”

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí
    Paula

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal