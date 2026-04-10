Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming. Foto de archivo

Real Madrid abre la acción para la Fecha 31 de LaLiga de España, donde recibe a Girona en el único partido de la jornada programado este viernes.

Los merengues llegan en medio de su lucha ante Bayern por los cuartos de final de la Champions League. En el contexto local se mantienen como escoltas de Barcelona y se presentan tras vencer a Elche por la cuenta mínima.

Girona, en tanto, viene de obtener el mismo resultado ante Villarreal, pero en una posición mucho más alejada de los primeros puestos de la tabla española.

Cuándo juega Real Madrid vs. Girona

El partido de Real Madrid contra Girona es este viernes, 10 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Girona

El partido de Real Madrid contra Girona se transmite en el canal ESPN .

LaLiga también tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.