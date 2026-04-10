Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

La reciente modificación de la Ley de Ciudadanía en Canadá abrió las puertas para quienes quieren obtener la ciudadanía del país. Hasta ahora, solo aplicaban los hijos de primera generación de una madre o padre canadiense.

Sin embargo, ahora que la ley entró en vigencia, todas las personas que tengan ascendencia canadiense directa —y que tengan los documentos necesarios— pueden aplicar para obtener la ciudadanía .

Es decir, quienes están más allá de la primera generación de su linaje familiar también podrían solicitar este beneficio.

Pero los requisitos tienen ciertos matices. Esto es todo lo que se sabe sobre la nueva Ley de Ciudadanía en Canadá y cómo pueden aplicar los interesados.

Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar Tendencias / La Tercera

Por qué Canadá facilita la obtención de su ciudadanía

En diciembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario declaró inconstitucional el límite que se había establecido para los migrantes de primera generación en 2009, por un gobierno conservador.

Es por esto que el gobierno canadiense modificó la Ley de Ciudadanía, para que todas las generaciones nacidas fuera de Canadá que cuenten con ascendencia directa, puedan obtener la ciudadanía , siempre que cuenten con la documentación y disposiciones legales de la ley.

Quiénes pueden aplicar a la ciudadanía canadiense

Lo primero que hay que saber es que el cambio de ley aplica para las personas que nacieron antes del 15 de diciembre de 2025.

Ahora, quienes quieran aplicar, deben contar con ciertos requisitos . Según Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), estos son:

Haber nacido antes del 15 de diciembre de 2025.

Que al menos uno de sus padres sea considerado ciudadano canadiense por descendencia.

Contar con documentos oficiales, como certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, con registros de inmigración o algún documento que demuestre una línea directa con un antepasado que haya nacido en Canadá.

Si es que el padre o madre de la persona que quiere aplicar no es ciudadano canadiense por descendencia, es probable que no cumpla con los requisitos. Puedes leer más sobre los requisitos haciendo click aquí.

Basil Mohr-Elzeki, de Henley & Partners, una firma que ayuda a planificar la residencia y ciudadanía, le dijo al Washington Post que con este cambio, “los nietos y bisnietos pueden obtener la ciudadanía canadiense, incluso si nunca ponen un pie en Canadá”.

“Esto significa que, en la mayoría de los casos, usted es automáticamente ciudadano canadiense si nació antes del 15 de diciembre de 2025 fuera de Canadá, de un padre canadiense”.

Eso sí, desde IRCC aclararon que “cumplir con los requisitos no garantiza la aprobación” . Las solicitudes serán procesadas y evaluadas, un proceso que puede ser extenso y que podría culminar en la negativa de la aplicación.

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Qué beneficios tiene la ciudadanía canadiense

Tener la ciudadanía canadiense hace que la persona pueda recibir los mismos derechos y beneficios que los canadienses: pueden vivir y trabajar en el país, votar y estudiar en el sistema educativo universal.

No obstante, la atención médica universal requiere residencia en el país.

También pueden acceder a la adquisición del pasaporte canadiense que les permite ingresar, sin la necesidad de visa, a distintos países como la mayoría de los países en Europa, China, Estados Unidos, México, algunos países de Sudamérica y Centroamérica, entre otros.

Según el IRCC, el tiempo de procesamiento desde que se aplica hasta que se obtiene una respuesta puede durar hasta 10 meses. El proceso completo podría cerrarse hasta un año después. Y es que con el cambio de requisitos, han recibido un aumento importante de solicitudes: solo en enero de este año, se presentaron 8.897.

Además, pueden presentarse casos complejos que requieran documentación adicional, como pruebas de ADN y la asistencia del genealogista de la firma. Si se presentan estas situaciones, el proceso puede durar años.