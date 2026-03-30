SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Una disputa en la Corte Suprema pone en cuestión la interpretación de la 14ª Enmienda, que establece la ciudadanía para todas las personas nacidas en Estados Unidos.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Imagen @WhiteHouse en X

    Un caso que podría redefinir quién es considerado ciudadano en Estados Unidos está hoy en manos de la Corte Suprema.

    Según un artículo de The Washington Post, la administración de Donald Trump busca limitar la ciudadanía por nacimiento, un principio vigente por más de un siglo, apoyándose en argumentos históricos que han generado fuerte controversia entre expertos legales.

    El debate legal

    En el centro del debate está la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción” son ciudadanos.

    La administración Trump sostiene que esta disposición no debería aplicarse a hijos de inmigrantes en situación irregular o con visas temporales, reinterpretando un principio que ha sido ampliamente aceptado desde fines del siglo XIX.

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Foto: Fii Institute.

    El gobierno ha recurrido a argumentos históricos para respaldar su postura.

    Entre ellos, destaca la figura de Alexander Porter Morse, un abogado del siglo XIX que promovió limitar la ciudadanía por nacimiento con base en ideas que, según expertos, estaban influenciadas por prejuicios raciales.

    “Si se conoce la historia y el contexto más amplio de lo que intentaban lograr, resulta preocupante”, advirtió al medio Lucy Salyer, profesora de historia de la Universidad de New Hampshire.

    De acuerdo con el Washington Post, Morse formó parte de un grupo de juristas que, en su época, buscó excluir de la ciudadanía a hijos de inmigrantes, especialmente chinos.

    Su argumento era que la nacionalidad debía depender del origen de los padres y no del lugar de nacimiento.

    Esa postura fue finalmente rechazada en 1898, cuando la Corte Suprema resolvió en el caso EE.UU. contra Wong Kim Ark que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano estadounidense, consolidando así el principio del jus soli.

    La postura de Trump

    Hoy, sin embargo, la administración Trump retoma parte de esas ideas.

    El procurador general D. John Sauer argumenta que la 14ª Enmienda fue diseñada para garantizar derechos a los antiguos esclavos y sus descendientes, pero no a los hijos de extranjeros que se encuentran temporalmente en el país o sin estatus legal.

    En su presentación, sostiene que la ciudadanía por nacimiento incentiva la migración irregular y plantea riesgos de seguridad nacional.

    La Casa Blanca también ha defendido la revisión del principio.

    “La Corte Suprema tiene la oportunidad de revisar la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda y restablecer el significado original de la ciudadanía en Estados Unidos”, señaló la portavoz Abigail Jackson.

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué dicen los abogados

    Sin embargo, organizaciones y expertos legales han criticado duramente estos argumentos.

    Justin Sadowsky, abogado de la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA), afirmó en un escrito judicial que la administración está utilizando planteamientos “basados en principios racistas”.

    En la misma línea, el profesor de derecho Sam Erman señaló que los argumentos actuales “se hacen eco” de los utilizados en el siglo XIX.

    “El argumento del gobierno se basa en gran medida en Morse y Wharton y en personas que repiten sus palabras sin cuestionarlas. Si se eliminan esos elementos del informe, este resulta muy débil”, afirmó Erman.

    No todos los académicos coinciden con esta visión. Ilan Wurman, profesor de derecho de la Universidad de Minnesota, defendió que desestimar estos planteamientos por su origen histórico sería incorrecto:

    “La idea de que se puede encontrar un puñado de racistas entre varias personas que plantearon un argumento similar y calificar todo el argumento de racista es una falacia lógica clásica”, señaló.

    El litigio comenzó tras una orden ejecutiva firmada por Trump en su segundo mandato, que instruye a las agencias federales a no otorgar ciudadanía automática a niños cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes.

    La medida fue rápidamente impugnada por varios estados y organizaciones civiles, y ha sido bloqueada de forma preliminar por tribunales inferiores.

    Ahora, con los casos unificados ante la Corte Suprema, se espera un fallo para los próximos meses.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosCiudadaníaCiudadanoNacionalidadJus soliInmigraciónMigraciónExtranjerosNacimientoTendenciasInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

    Ministra Steinert sostiene que relación con la PDI “está perfecta” y que “no se ha debilitado por nada”

    Inmobiliaria San Antonio pide al gobierno desistir de la expropiación por megatoma ante anuncio de reversar en Colonia Dignidad

    Lo más leído

    1.
    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2.
    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    3.
    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Comenzó el Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas y hasta cuándo dura el evento?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?
    Chile

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Longton (RN) enfatiza que Kast deberá evaluar continuidad de Steinert si informe del director de la PDI demuestra irregularidades

    Ministra Steinert sostiene que relación con la PDI “está perfecta” y que “no se ha debilitado por nada”

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina
    Negocios

    Cristalerías de Chile refuerza su directorio y vuelve a tener presencia femenina

    Informe de FNE detalla reordenamiento del mapa de agentes de carga por fusión entre Apex y Andes Chile

    Rincón tras prórroga en alza de cuentas de luz: “Nuestro esfuerzo es encontrar la fórmula que permita dar con la solución”

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”
    El Deportivo

    El “virus FIFA” que golpea al Arsenal y la postura de Thomas Tuchel tras liberar a los futbolistas: “Estoy decepcionado”

    Duro golpe para Marcelo Bielsa: figura de Uruguay se pierde el Mundial tras grave lesión sufrida ante Inglaterra

    “Los All Whites hacen historia”: la prensa neozelandesa enloquece con la victoria ante la Roja

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a la vida con sorpresiva presentación y presenta a su nueva baterista

    Mario, Star Fox y Pikmin: Cómo Super Mario Galaxy vuelve posible un universo cinematográfico de Nintendo

    Chaos and Creation in the Backyard: la última obra maestra de Paul McCartney que resuena en su nueva canción

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática
    Mundo

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    La jefa de la oposición en Taiwán acepta la invitación de Xi Jinping a pesar del riesgo político

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico