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    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Un estudio da cuenta de un cambio silencioso en cómo y dónde se está moviendo la población en Estados Unidos.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump Keith J. Gardner

    Una fuerte caída en la cantidad de nuevos inmigrantes que se establecen en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos quedó en evidencia en los últimos datos oficiales.

    El descenso migratorio ocurre en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

    Este fenómeno fue identificado en un análisis de la Brookings Institution basado en cifras recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, según informó The Washington Post.

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump. Foto: archivo.

    ¿Qué dice el estudio?

    El estudio fue elaborado por el demógrafo William Frey y analizó cifras migratorias correspondientes al período entre julio de 2024 y junio de 2025.

    En esos meses se detectó una disminución significativa en la inmigración neta –es decir, la diferencia entre quienes llegan y quienes se van– en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

    En estos tres grandes centros urbanos, la caída fue de un 62% o más respecto al año anterior, mientras que en la región de Washington la baja alcanzó el 44%.

    El fenómeno ha tenido efectos directos en el crecimiento poblacional.

    Según el análisis, el área de Nueva York sumó apenas 32.000 nuevos residentes en ese período, muy por debajo de los 291.000 registrados el año anterior.

    Cada vez hay menos migrantes en las ciudades más grandes de Estados Unidos, tras las medidas de Trump

    Los motivos de esta caída

    Frey atribuyó esta desaceleración “en gran parte” a la menor llegada de inmigrantes. Una tendencia similar se observó en Los Ángeles, que tras haber crecido en el ciclo previo, ahora también registra una contracción.

    Si bien los datos no establecen una relación directa entre las cifras y las decisiones del gobierno, la caída coincide con una serie de medidas adoptadas por la administración Trump.

    Entre estas políticas está la campaña de deportaciones masivas, la reducción en la admisión de refugiados y la eliminación de estatus temporales para millones de personas.

    A esto se suma que, de acuerdo con el Departamento de Estado, la inmigración legal también disminuyó durante los primeros ocho meses de 2025.

    No solo en grandes ciudades

    El impacto no se limita a las grandes ciudades. En total, ocho de cada diez condados en Estados Unidos experimentaron una desaceleración o caída en su crecimiento poblacional durante el mismo período.

    Algunas de las mayores disminuciones se registraron en zonas cercanas a la frontera con México, como Laredo, en Texas; Yuma, en Arizona; y El Centro, en California.

    Desde la Oficina del Censo explicaron que esta tendencia responde a “menores niveles de migración internacional neta”.

    En esa línea, el demógrafo George M. Hayward señaló al medio que “los condados más grandes del país suelen ser centros de migración internacional, recibiendo un gran número de inmigrantes internacionales y perdiendo personas que se trasladan a otras partes del país mediante la migración interna”.

    Sin embargo, agregó que “con una menor afluencia de inmigrantes internacionales, estos condados vieron disminuir su crecimiento demográfico o incluso experimentar una disminución”.

    En contraste, los condados con mayor crecimiento se ubicaron principalmente en estados del sur como Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, lo que refleja también cambios en los patrones internos de movilidad.

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