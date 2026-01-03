SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    El Cártel de los Soles, la organización criminal que Trump acusó a Maduro de liderar

    El mandatario estadounidense dijo que Maduro era la piedra angular de una vasta red criminal responsable de tráfico de gigantescas cantidades de drogas letales e ilícitas a Estados Unidos.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    En la conferencia de Mar-a-Lago, el presidente estadounidense, Donald Trump dio detalles sobre el operativo militar en que capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro. En esta instancia mencionó que Maduro será enjuiciado por su liderazgo en el Cartel de los Soles.

    Trump dijo que “el dictador ilegítimo Maduro era la piedra angular de una vasta red criminal responsable de tráfico de gigantescas cantidades de drogas letales e ilícitas a Estados Unidos”.

    Qué es el Cartel de los Soles

    El Cartel de los Soles es un supuesto grupo criminal que en noviembre del año pasado fue declarado como una Organización Terrorista Extranjera (OTE) por parte del gobierno de Estados Unidos.

    Han señalado además que junto con el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, ”es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

    El nombre, como explicó el mismo gobierno estadounidense, proviene de las insignias con forma de sol que usan los oficiales del Ejército en Venezuela en sus uniformes, ya que atribuyen a una corrupción en las fuerzas armadas de ese país.

    En agosto del año pasado Estados Unidos publicó a Nicolás Maduro en su sitio web como una persona buscada por la justicia y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

    Entre los delitos que se le adjudicaban, señalaban que “negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó al Cartel de los Soles que proporcionó armas de uso militar a las FARC; coordinó con narcotraficantes en Honduras y otros países para facilitar el narcotráfico a gran escala y solicitó asistencia a los líderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos (...) como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles”.

