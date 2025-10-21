SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, entra en prisión tras su condena a cinco años de cárcel

Sarkozy ha llegado a primera hora del día a la prisión de la Santé, en la capital, París, acompañado de uno de sus abogados.

Por 
Europa Press
Imagen archivo. Foto: Reuters. BENOIT TESSIER

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha entrado en prisión este martes para cumplir una condena a cinco años de cárcel por un delito de asociación de malhechores por los fondos recibidos por su campaña electoral en el año 2007 de manos del régimen de Muamar Gadafi en Libia.

Sarkozy ha llegado a primera hora del día a la prisión de la Santé, en la capital, París, acompañado de uno de sus abogados, Christophe Ingrain, tras lo que ha entrado en el recinto para el inicio de los procedimientos administrativos de cara a su encarcelamiento, según ha informado la cadena de televisión francesa BFM TV.

Aunque la sentencia no es firme y el exmandatario ha recurrido, el juez dictaminó su entrada inmediata en prisión. El antiguo jefe del Elíseo afirmó recientemente que no ha pedido ningún tipo de trato especial, si bien las autoridades penitenciarias han acordado que permanezca aislado por razones de seguridad.

Sarkozy, sobre quien también pesa condena en firme por corrupción y tráfico de influencias que le obligaba a llevar una pulsera electrónica para evitar su encarcelamiento, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.

El antiguo dirigente conservador siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales, argumentos a los que ha vuelto a agarrarse en un comunicado publicado en sus redes sociales este martes y en el que ha insistido en su supuesta inocencia.

“No es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente”, ha esgrimido Sarkozy, que ha dicho sentirse víctima de un “escándalo judicial” y de un “calvario” iniciado hace más de una década. De hecho, tiene otros frentes judiciales abiertos, en uno de los cuales ya fue condenado en firme por corrupción y tráfico de influencias.

Según Sarkozy, la causa que ha terminado llevándole entre rejas parte de un documento falso y se resumen en “un caso de financiación ilegal sin fondos”. Sin embargo, ha instado a la ciudadanía a no tener “lástima” por él sino por Francia, “Que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes”.

“No tengo ninguna duda. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido demoledor”, ha subrayado en su nota.

Más sobre:FranciaNicolas SarkozyCárcel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Una mujer llega al poder por primera vez en Japón: las claves del ascenso de Sanae Takaichi

Estados Unidos estudia aranceles del 100% contra Nicaragua por violaciones a los Derechos Humanos

Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país y anuncia el derribo de unos 60 aparatos

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Lo más leído

1.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

2.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

3.
Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

4.
Realizan velatón por menor fallecido tras choque a furgón escolar en Recoleta: colegio suspendió clases

Realizan velatón por menor fallecido tras choque a furgón escolar en Recoleta: colegio suspendió clases

5.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Carabineros detiene a dos involucrados en accidente de furgón escolar que dejó a un niño de 10 años muerto

Lagos Weber critica decisión del Presidente Boric de ir al choque con Kast: “Nos genera un ruido, nos distrae”

Precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde 2023
Negocios

Precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde 2023

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos

Despidos por necesidad de la empresa suben por sexto mes consecutivo en agosto y suman 337 mil en el año

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago
Tendencias

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Después dicen que son hermanos; eso jamás”: histórico argentino estalla contra el público chileno en el Mundial Sub 20
El Deportivo

“Después dicen que son hermanos; eso jamás”: histórico argentino estalla contra el público chileno en el Mundial Sub 20

Champions League: los grandes partidos que animan la tercera fecha de la Fase de Liga

“Es diferente a Múnich”: Jürgen Klopp compara Argentina con Senegal a la hora de explicar su manejo de grupo como DT

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub
Cultura y entretención

El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Una mujer llega al poder por primera vez en Japón: las claves del ascenso de Sanae Takaichi
Mundo

Una mujer llega al poder por primera vez en Japón: las claves del ascenso de Sanae Takaichi

Estados Unidos estudia aranceles del 100% contra Nicaragua por violaciones a los Derechos Humanos

Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país y anuncia el derribo de unos 60 aparatos

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad
Paula

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta