Mundo

Florida supera su récord de ejecuciones anuales con la muerte de un triple homicida

Este miércoles David Pittman recibió una inyección letal tras ser condenado a la pena capital por las muertes de la hermana y a los padres de su exmujer, elevando a 12 el número de ejecuciones realizadas en el estado de EE.UU. en lo que va de 2025.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press

Las autoridades de Florida, en Estados Unidos, ejecutaron este miércoles a David Pittman, quien había sido condenado por un triple homicidio a inicios de los 90, elevando a 12 el número de ejecuciones realizadas en lo que va de 2025, alcanzando un récord desde que su Tribunal Supremo restableciera la pena de muerte en 1976.

El hombre, de 63 años, murió a las 18.12 horas (hora local), según indicó el Departamento de Correccionales, tras la inyección de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el latido del corazón. Con lo que se cumplió la condena que recibió tras ser hallado culpable de las muertes de la hermana y a los padres de su exmujer.

Pittman fue condenado en 1991 a la pena capital por el asesinato de Clarence y Barbara Knowles y a la hija de estos Bonnie Knowles, además de por incendio y robo. Su defensa alegó en distintos recursos que Pittman sufría de discapacidad intelectual “grave”, pero la justicia denegó su apelación final este martes.

Con él, ya son 12 las personas ejecutadas en Florida, cuyo máximo anual había sido de ocho en 2014. Sin embargo, en los próximos meses esta cifra anual aumentará, porque hay al menos dos ejecuciones programadas en el estado, superando con creces a Texas y Carolina del Sur con cuatro ejecuciones cada uno.

Más sobre:FloridaEstados Unidospena de muerteejecucionesrécordhomicidainyección letal

COMENTARIOS

