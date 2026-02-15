Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”

El Gobierno israelí ha aprobado este domingo una propuesta para registrar amplias zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado” por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967 según ha informado la radiotelevisión pública israelí KAN, lo que implica según las autoridades palestinas la anexión ‘de facto’ de gran parte de este territorio.

La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin y el ministro de Defensa, Israel Katz, con la intención de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en Cisjordania, un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas.

Según la información de la cadena israelí, la decisión ha sido adoptada en represalia a los “procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C” de Cisjordania, bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.

La Autoridad Palestina denuncia la decisión como la anexión ‘de facto’ de Cisjordania

El Gobierno palestino ya ha reaccionado contra esta decisión, a la espera de un comunicado oficial de las autoridades israelíes. El presidente palestino, Mahmud Abbas, ha denunciado lo que constituye, a su entender, como “una anexión ‘de facto’ del territorio palestino ocupado”.

“Es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional”, ha condenado la Presidencia en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias WAFA.

“Estas medidas unilaterales no otorgarán ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina y no cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional y la legitimidad internacional”, concluye.