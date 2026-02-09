Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

Al menos cinco palestinos fueron asesinados este lunes en la Franja de Gaza a causa de ataques del ejército de Israel, a pesar de que desde octubre de 2025 se encuentra en vigor un alto al fuego acordado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco de la propuesta impulsada por Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Cuatro de las víctimas, entre ellas una menor de edad, fallecieron tras un bombardeo contra un edificio residencial en el barrio Al Naser, en la ciudad de Gaza.

Según fuentes del servicio de ambulancias citadas por el diario palestino Filastín, los fallecidos fueron identificados como Ibrahim Farid al Zaanin, Ahmed Sueilem, Atiya Shabat y su hija Lamia, además de registrarse varios heridos producto del ataque.

A estos hechos se sumó la muerte de un campesino identificado como Jaled Baraka, quien perdió la vida al este de Deir al Balá, en el centro de la Franja, mientras que un pescador resultó herido tras un ataque con dron en la playa de Rafá, en el extremo sur del territorio.

Denuncias por nuevos bombardeos y demoliciones

Fuentes palestinas denunciaron que durante la jornada también se registraron demoliciones de viviendas en el barrio Al Zeitún, en la ciudad de Gaza, además de bombardeos de la aviación israelí en el este de la capital gazatí.

A ello se sumaron ataques aéreos en el este de Jan Yunís, en el sur del enclave, junto con fuego de artillería y carros de combate, lo que ha incrementado la preocupación por la situación humanitaria en la zona.

En paralelo, las Fuerzas Armadas israelíes informaron la detención de más de una veintena de personas durante operativos nocturnos en Cisjordania, en acciones destinadas -según el comunicado militar- a “frustrar intentos terroristas”.

De acuerdo con Israel, uno de los detenidos estaría implicado en la compra y posesión de armas, mientras que otros sospechosos preparaban ataques contra fuerzas militares israelíes y civiles.

En la localidad de Yabad, las fuerzas invasoras arrestaron a siete personas acusadas de participar en la fabricación de explosivos y tráfico de armas, además de otras nueve detenciones, entre ellas tres individuos que habrían intentado atacar a los militares durante el operativo.

Cifras de víctimas siguen en aumento

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron este lunes a 581 los palestinos muertos desde el 10 de octubre, fecha en que entró en vigor el alto el fuego.

Asimismo, indicaron que, desde el inicio de la ofensiva israelí posterior a los ataques del 7 de octubre de 2023, el balance total asciende a 72.032 fallecidos y 171.661 heridos.

Los nuevos episodios de violencia reavivan las dudas sobre la fragilidad del alto al fuego y la viabilidad de los acuerdos alcanzados, en un contexto marcado por denuncias cruzadas y una crisis humanitaria que continúa agravándose en Gaza.

Hasta el momento, Estados Unidos, que fue garante en el acuerdo de tregua, no se ha referido a los hechos.