OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    La ley, aprobada en 2023 luego de una gran oposición y protestas en las calles, fue suspendida hasta las elecciones de 2027 en medio de un acuerdo entre el Partido Socialista y el primer ministro Sébastien Lecornu, que podría haber sido censurado.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Día de huelga en 2023 por la reforma de pensiones, en París. Foto: Archivo GONZALO FUENTES

    Duró mucho más que muchos de sus primeros ministros, pero esta vez, el gobierno francés de Emmanuel Macron tuvo que sacrificar la reforma de pensiones que, con muchas dificultades y forzando su aprobación, había mantenido en pie dos años.

    La Asamblea Nacional aprobó este miércoles el “artículo 45 bis”, que suspende la reforma de las pensiones de 2023 hasta el 1 de enero de 2028. Un total de 255 diputados votaron a favor, 146 en contra y el resto se abstuvo, perteneciendo a este último grupo el partido Renacimiento del presidente Macron.

    Para lograr un delicado equilibrio entre la aprobación del presupuesto de 2026 y evitar la censura al intentar congraciarse con el Partido Socialista (PS), el primer ministro Sébastien Lecornu accedió a suspender la reforma de las pensiones hasta enero de 2028. La medida fue aprobada con el 63,6% de los votos, y deja “para el siguiente presidente” el problema de las pensiones.

    Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos, caminando con Sébastien Lecornu. Foto: Archivo

    Si bien la suspensión no implica una derogación definitiva, constituye la primera concesión del gobierno de Macron respecto a esta reforma, ampliamente criticada por la oposición y los interlocutores sociales desde su aprobación en abril de 2023. Concretamente, supone la suspensión del aumento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y la ralentización en el incremento del período de cotización obligatorio.

    La reforma de 2023 -impulsada bajo el gobierno de la entonces primera ministra francesa Élisabeth Borne- tenía como objetivo declarado salvar el sistema de pensiones de reparto, en el que la población activa de 31 millones de personas financia las pensiones de los jubilados, unos 17,2 millones. Esto, en un contexto marcado por dificultades presupuestarias y el envejecimiento de la población.

    La suspensión de la reforma de las pensiones de 2023 permitiría congelar temporalmente la edad legal de jubilación en su nivel actual (62 años y 9 meses). Las personas nacidas entre enero de 1964 y marzo de 1965 se beneficiarían de esta edad de jubilación fija. Posteriormente, la edad legal de jubilación aumentaría gradualmente para quienes nacieron entre 1965 y 1968. Así, con la reforma suspendida, la generación nacida en 1964 se beneficiaría de las mismas condiciones que la nacida en 1963.

    Élisabeth Borne durante las discusiones de la reforma de pensiones en 2023. Foto: Archivo Thomas Padilla

    La reforma Borne se reanudará en 2028 con el objetivo de elevar la edad legal de jubilación a 64 años “en 2033 en lugar de 2032”, explica el economista Michaël Zemmour. El candidato que gane las elecciones presidenciales de 2027 deberá decidir si permite la implementación de la reforma Borne o si propone una nueva reforma para modificar la edad legal de jubilación.

    La tarde del miércoles, los miembros del Palacio Borbón -sede de la Asamblea Nacional- aprobaron de forma abrumadora la “suspensión” de la reforma de las pensiones, condición necesaria para que el Partido Socialista no censurara al gobierno de Sébastien Lecornu. La medida, incluida en el Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social (PLFSS), fue aprobada por 255 votos a favor y 146 en contra, con el apoyo mayoritario del Partido Socialista (PS), Los Verdes y Agrupación Nacional (RN), y la abstención del partido Renacimiento.

    La Francia Insumisa y el Partido Comunista votaron en contra, denunciando un mero “retraso” en la implementación de la reforma estrella del segundo mandato de Emmanuel Macron. El Partido Socialista, que había negociado esta suspensión a cambio de no censurar al gobierno de Lecornu el mes pasado, proclamó la votación como una victoria.

    “Estamos muy orgullosos de lo que acaba de suceder en este Parlamento”, declaró el primer secretario del PS, Olivier Faure: “El símbolo indiscutible del macronismo se ha visto sacudido. Era un gran desafío; había un tabú”. Sin embargo, lamentó que toda la izquierda no hubiera votado al unísono. La Francia Insumisa y el Partido Comunista votaron mayoritariamente en contra de la suspensión, denunciándola como un “engaño” y un mero aplazamiento de la reforma hasta 2028.

    Olivier Faure y Anne Hidalgo, del Partido Socialista. THOMAS COEX

    El Partido Socialista respondió a la opinión de La Francia Insumisa y el Partido Comunista, argumentando que las elecciones presidenciales se celebrarían antes de 2028, lo que permitiría resolver el asunto. Cabe recordar que, para que la medida entre en vigor, aún debe superar el proceso parlamentario (el Senado se opone), la comisión mixta y la aprobación del presupuesto de la Seguridad Social de 2026.

    De todos modos, aún no es seguro que la suspensión se materialice: el 25 de octubre, el senador republicano Gérard Larcher advirtió que el Senado “restablecería la reforma de las pensiones”. “Llevamos cinco años votando a favor. Les recuerdo que abandonarla supone un déficit de 30 mil millones de euros en 2035”, explicó el presidente de la institución en una entrevista con Le Parisien.

    Para el medio France Info, trabajadores a punto de jubilar dieron su opinión respecto al aplazamiento de la reforma. Gilles Beauchamp, de 59 años, trabaja en una fábrica desde los 17 años. Antes de la suspensión, debía jubilarse el 1 de abril de 2028. “Con el cambio, me jubilo en noviembre de 2027”, explicó al medio francés. “Eso me da seis meses más, y es un cálculo personal porque aún no sé cómo se desarrollarán las cosas”, detalló.

    Frédéric Mau, de 57 años, empezó a trabajar en la construcción a los 17, y hoy es secretario federal del sindicato CGT en el sector, responsable de salud laboral. Con la suspensión de la reforma, se jubilará tres meses antes: “Siempre es bueno ganar tiempo, pero sigue siendo insignificante. No va a ser un factor determinante en la carrera de un obrero de la construcción. De todas formas, estamos agotados mucho antes. La edad media de jubilación por incapacidad en la construcción en Francia es de 54 años”.

    Desde el partido Los Republicanos, el ministro de Interior Bruno Retailleau comentó por X la medida tomada por la Asamblea Nacional: “Esta suspensión de la reforma de las pensiones es una capitulación. Me horroriza la cobardía del gobierno, que acaba de sacrificar el futuro de las nuevas generaciones en aras de su supervivencia política. Esta decisión irresponsable, tomada bajo las órdenes del Partido Socialista con la complicidad de Agrupación Nacional, le costará miles de millones a Francia. Tras la locura fiscal de la semana pasada, el delirio continúa”.

    Desde la izquierda, en tanto, el diputado François Ruffin explicó por qué respaldó la medida: “Voté a favor para que los franceses pudieran jubilarse antes; votamos a favor para que los franceses puedan jubilarse 3 o 6 meses antes. No es el mayor avance social en 20 años, es una congelación que permite un poco de justicia social para la gente y, sobre todo, que nos permite reparar temporalmente una grave herida democrática”.

    En el oficialismo, en tanto, ya habían asumido que tendrían que abstenerse: “Si esta noche hay una mayoría que censura al gobierno, entonces no habrá presupuesto para Francia. Estamos asumiendo nuestras responsabilidades, (...) ahora mismo necesitamos un presupuesto”, reaccionó Sylvain Maillard, diputado de Renacimiento, en BFMTV. El diputado se abstuvo en la votación sobre la suspensión de la reforma de las pensiones, aunque se opone a la medida.

    Más sobre:FranciaAsamblea NacionalEmmanuel MacronReforma de pensionesSébastien LecornuMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    La presión sobre el FA por mantenerse como la bancada más grande de la izquierda

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”
    Chile

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Gustavo Gatica: “Cometimos el error de pensar que toda esa gente que salió a marchar en 2019 era de izquierda”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100
    El Deportivo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”
    Mundo

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?