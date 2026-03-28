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    Localizan veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a Cuba: tripulación está a salvo

    Las embarcaciones habían desaparecido en el Caribe y eran buscadas por la Marina de México. El convoy continuará su trayecto hacia La Habana.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Localizan veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a Cuba: tripulación está a salvo

    Los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria hacia Cuba y que habían sido reportados como desaparecidos en el Caribe fueron finalmente localizados, confirmaron este sábado los organizadores del convoy internacional Nuestra América.

    Según informaron, ambas embarcaciones fueron ubicadas tras un operativo desplegado por la Marina de México y sus tripulantes se encuentran en buen estado. “Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana”, señaló un portavoz de la organización.

    Las naves habían partido desde México con alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales, en medio de la compleja situación que enfrenta la isla caribeña. La pérdida de contacto generó preocupación internacional y activó un amplio operativo de búsqueda en la zona.

    Localizan veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a Cuba: tripulación está a salvo

    Tras su localización, desde el convoy recalcaron que la misión humanitaria seguirá adelante. “El convoy continúa en ruta para completar su objetivo de entregar ayuda urgentemente necesaria al pueblo cubano”, agregaron, destacando además la coordinación con autoridades mexicanas y cubanas.

    La desaparición de los veleros se produjo en un contexto de creciente crisis en Cuba, marcada por escasez de suministros y reiterados apagones eléctricos, situación que ha motivado el envío de ayuda internacional en las últimas semanas.

    Pese a la confirmación entregada por los organizadores, hasta ahora la Marina mexicana no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando el hallazgo de las embarcaciones.

    El episodio había generado incertidumbre debido a versiones contradictorias sobre su paradero, pero finalmente se confirmó que las embarcaciones siguen su curso hacia La Habana, donde se espera que concreten la entrega de ayuda en los próximos días.

    Localizan veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a Cuba: tripulación está a salvo Jiang Biao
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