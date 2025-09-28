SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Macron critica las “inaceptables” amenazas de muerte recibidas por los jueces tras la condena a Sarkozy

“La independencia del poder judicial, su imparcialidad y la protección de los jueces son sus pilares esenciales”, apuntó Macron.

Por 
Europa Press
Foto: Reuters. Christian Hartmann

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha denunciado las “inaceptables” amenazas de muerte recibidas por los jueces implicados en la condena a cinco años de prisión impuesta al expresidente Nicolas Sarkozy por conspiración criminal por financiación criminal de su campaña electoral con fondos procedentes de Libia.

“Los ataques y amenazas de muerte, pasados o recientes, contra jueces son inaceptables. Por ello, el presidente de la República ha solicitado al Ministro de Justicia y al Ministro del Interior que, tan pronto como ocurran, los responsables sean identificados y procesados lo antes posible”, ha afirmado Macron en un comunicado difundido por la Presidencia francesa.

El mandatario galo ha subrayado que “el Estado de derecho es la base de nuestra democracia” y que “la independencia del poder judicial, su imparcialidad y la protección de los jueces son sus pilares esenciales”.

Desde el Elíseo han apuntado que “las decisiones judiciales pueden ser comentadas o criticadas en el debate público, pero siempre con respeto a todos”. “Pueden ser impugnadas, en particular mediante el ejercicio de los recursos legales”, ha recordado.

Macron ha subrayado además que “en nuestro Estado de derecho, la presunción de inocencia y el derecho de apelación deben preservarse siempre”.

El presidente del Tribunal de Apelación de París, Jacques Boulard, realizó el sábado un “llamamiento solemne” y ha condenado la “puesta en cuestión” de la imparcialidad de la justicia, ya que además de las amenazas, el propio Sarkozy ha reiterado su inocencia y ha puesto en cuestión el “estado de derecho”.

“En un Estado democrático de derecho, la crítica a una decisión judicial no puede en ningún caso traducirse en amenazas contra los magistrados”, dijo Boulard.

El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también ha condenado “sin reservas (...) las intimidaciones y amenazas de muerte que afectan a los magistrados”. Estas amenazas contra los magistrados son “absolutamente intolerables en una democracia”, ha indicado en un mensaje publicado en X.

La Fiscalía de París ha abierto dos investigaciones a raíz de “mensajes amenazantes” contra el presidente del tribunal que condenó el jueves a Sarkozy.

Más sobre:FranciaEmmanuel MacronNicolas Sarkozy

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a cuatro personas por diversos delitos tras realización de ronda preventiva masiva en Lampa

Buscan a adulto mayor de 84 años desaparecido en Parral tras caer al río Cato

Ascienden a más de 66.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Polonia y Dinamarca cierran su espacio aéreo tras ofensiva rusa con drones y misiles sobre Ucrania

“Usted también fracasó”: ME-O carga contra Kast por segundo proceso constitucional y acusa que “no hay ninguna lección aprendida”

Detienen a nuevo implicado en triple femicidio en Argentina: habría sido el presunto encargado de enterrar a las víctimas

Lo más leído

1.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

2.
Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

3.
Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

4.
Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

5.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 28 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 28 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Detienen a cuatro personas por diversos delitos tras realización de ronda preventiva masiva en Lampa
Chile

Detienen a cuatro personas por diversos delitos tras realización de ronda preventiva masiva en Lampa

Buscan a adulto mayor de 84 años desaparecido en Parral tras caer al río Cato

“Usted también fracasó”: ME-O carga contra Kast por segundo proceso constitucional y acusa que “no hay ninguna lección aprendida”

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones
Negocios

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones

Grau apunta a “responsabilidad social y fiscal” en Presupuesto 2026 y anuncia proyecto de reforma al empleo público

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito
Tendencias

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Ghost of Yotei: la venganza como motor

Barcelona cumple con la tarea ante la Real Sociedad y trepa a la cima como el nuevo líder de LaLiga
El Deportivo

Barcelona cumple con la tarea ante la Real Sociedad y trepa a la cima como el nuevo líder de LaLiga

En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe al Osasuna para no perder pisada en LaLiga

En vivo: la U visita a La Serena en un duelo pendiente de la Liga de Primera

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Ascienden a más de 66.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza
Mundo

Ascienden a más de 66.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Macron critica las “inaceptables” amenazas de muerte recibidas por los jueces tras la condena a Sarkozy

Polonia y Dinamarca cierran su espacio aéreo tras ofensiva rusa con drones y misiles sobre Ucrania

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición