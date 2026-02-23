Municipales en Francia: El poco ortodoxo hijo de Nicolas Sarkozy intenta conquistar la sureña localidad de Menton

“Yo soy del clan”, afirmó Louis Sarkozy cuando se le preguntó por el padre. “Yo no les diré: ‘Él es él y yo soy yo’. Tengo mil desacuerdos con él, pero que quede perfectamente claro que soy de los suyos. Yo soy del clan. No quiero en absoluto rechazar esa etiqueta”, declaró recientemente.

En diciembre pasado, el expresidente Nicolas Sarkozy, que no ha terminado con sus problemas judiciales, fue a Menton para presentar su libro Diario de un prisionero, acerca de las tres semanas que pasó en la cárcel. Su visita supuso un valioso impulso para la campaña de su hijo candidato a la alcaldía, y que estuvo a su lado durante toda la tarde.

Pero en esta ciudad portuaria de 32.000 habitantes, cercana a Niza, “hay quienes son fanáticos del padre por un lado, y por otro, quienes piensan que Louis Sarkozy no tiene nada que hacer aquí”, comenta un restaurador. Sarkozy, de 28 años, llegó de improviso a Menton en la primavera de 2025 con su familia, afirmando que quería derrotar a la extrema derecha.

Su irrupción en el panorama político local ha sido una sorpresa. “¿Conoce Menton como los que viven aquí? Se proclama mentonés de corazón, ¿y qué más quiere?”, se pregunta una vecina en FranceInfo. “En teoría, es una ventaja ser hijo de, pero no siempre es así”, agrega un hombre. “Asumo perfectamente que no nací aquí, pero, al contrario que quizá otros candidatos, yo vivo realmente aquí. Y, concretamente, estoy aquí para quedarme”, responde Sarkozy hijo a las críticas, asegurando que nunca cierra sus puertas a quien quiera hablar.

Propuestas poco convencionales

El candidato respaldado por Los Republicanos (derecha) cuenta entre sus apoyos a los partidos centristas Horizontes y Renacimiento. Sin embargo, en enero, se declaró “dispuesto a trabajar con Reconquista y Agrupación Nacional (RN)”, ambos de extrema derecha, antes de finalmente dar marcha atrás. “He montado un lío en esta ciudad”, se jactaba recientemente.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy llega a una audiencia en su juicio de apelación en el caso "Bygmalion", que se refiere a la financiación ilegal de su campaña presidencial perdida en 2012, en el juzgado de París, Francia, el 24 de noviembre de 2023. Foto: Archivo Sarah Meyssonnier

Y es que su haber llegado hace poco tiempo a la ciudad apodada “La perla de Francia” no es la única razón que provoca rechazo y hasta burlas entre el electorado francés. En los últimos meses, el candidato ha propuesto, entre otras cosas, eliminar “los semáforos, las líneas blancas y las señales de tráfico” para responsabilizar a los automovilistas, “despenalizar todas las drogas” para destruir el narcotráfico, e imponer el servicio militar a un 10% de los inmigrantes legales en base a una lotería.

Esto, cuando no afirma que la masculinidad es “esencial” para la sociedad, hace rugir su moto o explica semidesnudo en la playa el significado de sus tatuajes, basados en historias de romanos y monarcas. “Ha jugado muy mal. Llegó como un vencedor con sus botas grandes, soltó tres o cuatro tonterías y entonces el partido se acabó. Va a ser difícil recuperarse”, opina en Mediapart Philippe Briand, exconcejal centrista.

De momento, Louis Sarkozy no parte favorito en la carrera electoral, en la que se enfrentan seis candidatos (cinco de derecha y extrema derecha, uno de izquierda). Entre otras candidaturas, Alexandra Masson, del ultraderechista RN, tiene muchas posibilidades de ser electa: en 2024, la nizarda fue reelegida diputada por la circunscripción de Menton en la primera vuelta, con más del 56 % de los votos emitidos en la ciudad. Cabe preguntarse entonces, si Sarkozy hijo logrará seguir los pasos de su padre.