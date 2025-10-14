Trump se reunirá conZelenski este viernes en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que este viernes, 17 de septiembre, se reunirá en Washington con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha avanzado que durante su visita al país norteamericano mantendrá encuentros con representantes de compañías energéticas y de defensa, así como con legisladores estadounidenses.

El jefe de la Casa Blanca ha confirmado el anuncio de Zelenski al ser preguntado por la prensa al término de la cumbre en Sharm el Sheij, Egipto, sobre el futuro de la Franja de Gaza, en unas declaraciones en las que además ha subrayado que el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, “es respetado por Rusia (y) Ucrania”.

Trump, que ha sido cuestionado sobre el posible papel de los otros tres garantes del reciente alto el fuego alcanzado por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) -además de Washington, Ankara, Doha y El Cairo- en el conflicto entre Moscú y Kiev, ha respondido afirmando que Erdogan “es respetado por (el presidente ruso, Vladimir) Putin y es amigo mío”.

“Se entiende por qué me llevo bien con los duros. No me llevo bien con los débiles. No sé por qué, pero Erdogan se ha portado muy bien conmigo. Ya sabes, cuando la OTAN tiene un problema con Erdogan, cosa que ocurre a menudo, me llaman para que hable con ellos, y nunca he fallado a la hora de resolverlo de inmediato”, ha relatado.

Horas antes, Zelenski ha anunciado en su cuenta de la red social X que la delegación negociadora ucraniana ha partido rumbo a Estados Unidos, incluyendo a varios representantes diplomáticos además de la primera ministra, Yulia Sviridenko, el jefe de la Oficina presidencial, Andriy Yermak, y el ministro de Defensa, Rustem Umerov.

“Yo también tendré la oportunidad de viajar a Washington y reunirme con el presidente Trump el viernes. Creo que discutiremos una serie de medidas que tengo intención de proponer”, ha agregado, antes de reiterar su agradecimiento al jefe de la Casa Blanca por su “nuestro diálogo y su apoyo”.

El mandatario ucraniano ha informado de otros encuentros “importantes” con compañías especializadas en defensa y con empresas energéticas en lo que ha señalado como una propuesta de Trump ante las “necesidades urgentes” por futuros ataques de Rusia. “Debemos estar preparados. Por lo tanto, será útil”, ha afirmado al respecto.

Zelenski ha indicado que “posiblemente” se reúna con congresistas estadounidenses de las dos cámaras, si bien no ha especificado con cuáles.