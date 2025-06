Boric responde a las críticas por Punta Peuco: “La justicia nunca es provocación, en Chile todos deben ser iguales ante la ley”

El Presidente Gabriel Boric abordó esta jornada el fin a la cárcel de Punta Peuco como se le conoce hasta ahora, anuncio que realizó durante su cuenta pública frente al Congreso el fin de semana pasado.

Consultado respecto a las críticas que ha recibido por parte de la derecha tras el anuncio, y en específico por los dichos de José Antonio Kast, quien indicó que esto “era una provocación”, el Mandatario expresó esta jornada en entrevista con Tele13Radio que “la justicia nunca es provocación”.

“Creo que el normalizar privilegios, cuando decimos todo el mundo, en todo el espectro político, que la justicia debe ser igual para todos, que en Chile todos son iguales ante la ley, eso no se cumple hoy día en Punta Peuco”, apuntó.

“La mayoría de las cárceles del país sufren hacinamiento, y acá tenemos un penal para criminales de lesa humanidad con delito de una gravedad que todavía duele y desgarra el alma de Chile, que están en una situación de privilegio respecto del resto de las personas que han cometido delito en Chile”, sostuvo.

En esto, apuntó, no es porque no tengan hacinamiento, sino porque “tienen una cárcel especialmente para ellos en condiciones que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de todo el mundo de derechos humanos, yo diría desde cualquiera que lo evalúe con calma y sin pasión, es algo que no se justifica”.

Así, recordó que la expresidenta Michelle Bachelet también intentó el cierre del recinto en su último año de gobierno, y el expresidente Sebastián Piñera también realizó lo mismo a propósito del Penal Cordillera.

Las reacciones en contra de esta medida de parte de la derecha, apuntó “no le sorprenden”.

“ Siempre ha habido en estos temas una, yo diría, contradicción en la derecha que hay sectores que intentan ser democráticos y mantener ese compromiso irrestricto con los derechos humanos. Creo que el presidente Piñera es un gran ejemplo de eso, cuando firmó el documento de compromiso por la democracia hoy y siempre con los otros expresidentes vivos ”, apuntó.

“Y creo que hay sectores de la derecha que desgraciadamente siguen cuestionándolo, siguen justificando el golpe de Estado, siguen siendo tibios respecto a la condena de las violaciones de los derechos humanos”, sostuvo.

En este sentido, y consultado sobre los dichos de Evelyn Matthei, quien aseguró que en su eventual gobierno “no costaría nada revertir” la medida, Boric indicó que eso no era antidemocrático, pero sí eso “la gente lo tiene que juzgar”.

“Yo creo que primero se están anticipando mucho, creo que esto de creerse ganadores y darse por ganadores es algo que puede costar caro”, afirmó.

En esto, añadió, “la política da muchas vueltas en esto. Pero me parece lamentable que no haya un compromiso con algo que se defiende públicamente todos los días, que en Chile son todos iguales ante la ley”.