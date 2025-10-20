Fiscalía decide no perseverar en investigación por fallida compraventa de la casa de Salvador Allende

Mediante un comunicado dado a conocer este lunes, la Fiscalía Regional de Coquimbo informó que resolvió comunicar al 7° Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la causa investigada por un presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja.

El ente persecutor indicó que luego de las diligencias realizadas por el equipo de la Unidad de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad, reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, “no se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”.

La operación de compraventa se frustró dada la ilegalidad que implicaba que el Estado adquiriera la vivienda cuando dos de sus propietarias estaban impedidas constitucionalmente de celebrar ese tipo de contratos: la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende.

El caso terminó con los 30 años de carrera política de la emblemática legisladora y expresidenta del PS luego de que el 3 de abril el Tribunal Constitucional la destituyera de su cargo.

También gatilló la salida de Fernández del gabinete del Presidente Gabriel Boric y el propio Mandatario debió declarar en la indagatoria que lideraba el fiscal Patricio Cooper.

Según fuentes de La Tercera, la investigación de Cooper apuntaba por un presunto delito de tráfico de influencias a la exsenadora Allende, dadas las supuestas presiones que habrían ejercido desde su entorno para acelerar el proceso de compra.