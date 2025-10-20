SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscalía decide no perseverar en investigación por fallida compraventa de la casa de Salvador Allende

"No se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación", indicó el órgano persecutor en un comunicado.

José NavarretePor 
José Navarrete
11 ENERO 2025 FRONTIS CASA DE SALVADOR ALLENDE UBICADA EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA FOTO PABLO VÁSQUEZ R PABLO VÁSQUEZ R

Mediante un comunicado dado a conocer este lunes, la Fiscalía Regional de Coquimbo informó que resolvió comunicar al 7° Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la causa investigada por un presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja.

El ente persecutor indicó que luego de las diligencias realizadas por el equipo de la Unidad de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad, reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, “no se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”.

La operación de compraventa se frustró dada la ilegalidad que implicaba que el Estado adquiriera la vivienda cuando dos de sus propietarias estaban impedidas constitucionalmente de celebrar ese tipo de contratos: la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende.

El caso terminó con los 30 años de carrera política de la emblemática legisladora y expresidenta del PS luego de que el 3 de abril el Tribunal Constitucional la destituyera de su cargo.

También gatilló la salida de Fernández del gabinete del Presidente Gabriel Boric y el propio Mandatario debió declarar en la indagatoria que lideraba el fiscal Patricio Cooper.

Según fuentes de La Tercera, la investigación de Cooper apuntaba por un presunto delito de tráfico de influencias a la exsenadora Allende, dadas las supuestas presiones que habrían ejercido desde su entorno para acelerar el proceso de compra.

Más sobre:Casa de AllendeFiscalía de CoquimboPatricio CooperIsabel AllendeMaya Fernández

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

Boric insta a “revisar bien” las propuestas de los candidatos y desliza nuevo dardo contra Kast por eventuales “recortes”

Las propuestas de Kast para un país “más inclusivo”: desde la adecuación de espacios públicos a promover campañas que fomenten empatía con personas con autismo

Con apariciones en la franja y en terreno: RN busca capitalizar figura de Piñera en campaña parlamentaria

Tras críticas por financiamiento: gobierno acusa a la oposición de “afán de mellar” la candidatura de Bachelet a la ONU

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

5.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Cuándo es el próximo debate presidencial y cómo verlo

Cuándo es el próximo debate presidencial y cómo verlo

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal
Chile

“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal

Boric insta a “revisar bien” las propuestas de los candidatos y desliza nuevo dardo contra Kast por eventuales “recortes”

Fiscalía decide no perseverar en investigación por fallida compraventa de la casa de Salvador Allende

Sernac inicia proceso con Awto para que restituya dinero de servicios no prestados
Negocios

Sernac inicia proceso con Awto para que restituya dinero de servicios no prestados

Se inicia la temporada de cruceros en Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas: el calendario, los detalles y sus hitos

El escape de fiestas patrias: ¿Dónde viajaron los chilenos en septiembre?

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

El duro informe arbitral que refleja la invasión a la cancha de los barristas de Everton en el duelo contra la UC
El Deportivo

El duro informe arbitral que refleja la invasión a la cancha de los barristas de Everton en el duelo contra la UC

Un proyecto del Rey Mohamed VI que solo suma éxitos: las claves del plan de Marruecos, nuevo campeón del Mundial Sub 20

La curiosa agresión de Erick Pulgar a Jorginho en el Flamengo que llama la atención en Brasil

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

La mente detrás de La Tortuga Roja, la joya muda de Ghibli: “Nunca fue un blockbuster, no estaba destinado a serlo”
Cultura y entretención

La mente detrás de La Tortuga Roja, la joya muda de Ghibli: “Nunca fue un blockbuster, no estaba destinado a serlo”

Día del cine 2025: estrenos y novedades para ver a precio rebajado

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”
Mundo

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

“No les da un cheque en blanco”: Cómo el voto del “evismo” fue clave en el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Lula advierte del riesgo de una “intervención” en la región tras las palabras de Trump sobre Venezuela

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca