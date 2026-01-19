Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

Para el Ministerio Público, la banda que estafó a la actriz Amparo Noguera era liderada por una mujer. Se trata de Jenny Ramos, asidua a mostrar sus lujos en la red social Tik Tok.

De hecho, en la orden de detención con la que cayó la banda a inicios de enero, a la cual tuvo acceso La Tercera, la Policía de Investigaciones (PDI) perfiló quién es la mujer que se hizo pasar por Noguera en una llamada al banco donde pidió desbloquear sus tarjetas y así dar rienda suelta a numerosas compras con las que la actriz perdió cerca de $500 millones.

Esas compras incluyeron adquisiciones en Mac Online, Nike, Claro, Entel, además del retiro de créditos de consumo, fondos mutuos y millonarias sumas de su cuenta corriente.

Para la PDI esta imputada “ se encuentra en la cúspide de la pirámide delictual en la asociación delictiva y lavado de activos ” que protagonizó este caso policial.

Sus delitos base son las estafas reiteradas y el uso malicioso de tarjetas de crédito y débito de las víctimas , además de cometer los ilícitos de usurpación de identidad, uso malicioso de documento público y privado, utilizando testaferros para el ocultamiento o disimular los recursos obtenidos de forma ilícita.

Fue así como la policía comenzó a realizar un minucioso seguimiento de la mujer, cuya pareja, Pablo Alvarado, se encuentra cumpliendo condena por presidio perpetuo simple en la cárcel de La Serena y quien también participó del timo.

Tras ese seguimiento fue que la fiscal de delitos económicos Alejandra Godoy presentó en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago el requerimiento buscando la detención de la banda. Para convencer al tribunal se la detención la persecutora detalló la vida que llevaba Ramos con varios millones robados en sus cuentas.

Una casa en la playa

Los policías siguieron a la mujer entre noviembre y diciembre de 2025. Una de las situaciones que llamó la atención de los investigadores fue que la imputada estaba vinculada a tres inmuebles, dos vehículos, joyas, cirugias plásticas, pero sin contar con un respaldo económico demostrable para poder pagar todo eso.

“De acuerdo a la información obtenida desde el Servicio de Impuestos Internos, la imputada carece de cualquier tipo de ingreso que justifique el nivel de vida que ostenta ”, dice el texto.

La mujer se movilizaba en dos autos, un Lexus UX200 año 2019 y una camioneta marca Jeep Grand Cherokee 4X4 año 2018, cada uno cercano a los $20 millones. Ambos vehículos se encuentran a nombre del imputado Francisco Palacios quien, según la Fiscalía, actuaba como testaferro.

Otro de los puntos que llamó la atención de la PDI fue que, pese a no tener ingresos formales, la mujer estaba terminando de construirse una casa de dos pisos en la localidad de Longotoma, en la comuna de La Ligua. Allí los investigadores detectaron que mantuvo contactos telefónicos con un sujeto para solicitar una cotización de 30 ventanas termopaneles y sus respectivos marcos . Ambos elementos era lo que tenía pendiente para terminar su casa cerca de la playa.

El maestro le cobraría $14 millones y le pidió un adelanto de $11 millones, lo que la mujer realizó . Esto habría generado sospechas en los investigadores debido a que podría corresponder a las altas sumas de dinero que Noguera y otras tres víctimas traspasaron a la banda.

La mujer, según determinó la policía, también estaba vinculada a la mantención de una casa en La Pintana, donde vivía su familia y un departamento arrendado en La Florida.

Joyas y operaciones

Los arreglos en sus casos no fue lo único que la mujer pagó con las millonarias sumas de los fraudes por los que está enfrentando a la justicia.

El 24 de noviembre la mujer compró un reloj marca Gucci. Luego, se sumó otro dato en su historial. El 2 de diciembre recibió un llamado de la Clínica Carolina Estética para confirmar una hora médica. Así los policías pudieron detectar que el 12 de noviembre se realizó una cirugía estética que costó $1.250.000 y que pagó en efectivo . Por esos días, se mantenía con rehabilitación de kinesiología.

Uno de sus vehículos, según la policía, fue adquirido con un crédito automotriz de $20 millones. Pagó $5 milllones como pie y 24 cuotas de $900 mil.

“Todos los dineros que la imputada Jenny Ramos, como el resto de la asociación delictiva manejan, tienen un origen ilícito y son ingresados a las cuentas bancarias de manera fragmentada o parcializada para así introducirse al mercado formal o lícito”, concluyó la policía.

La mujer cuenta con varias causas en el sistema del Poder Judicial que van desde hurtos, robos y una condena como encubridora de un homicidio en Rancagua. La imputada quedó en prisión preventiva el sábado, frustrando así el término de su añorada casa en la playa.