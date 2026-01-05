SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Los detalles de la reforma constitucional a Gendarmería que liquida las asociaciones de funcionarios

    El mensaje presidencial firmado por Gabriel Boric y los ministros Luis Cordero y Jaime Gajardo, establece de manera explícita que con la entrada en vigencia de la ley, los gremios de la institución penitenciaria quedarán disueltos.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Fotografias referenciales de gendarmeria. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La tarde de este lunes los ministros de Seguridad y Justicia, Luis Cordero y Jaime Gajardo (PC), respectivamente, ingresaron la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y que establece explícitamente la supresión de las asociaciones de funcionarios.

    Como se indica en el mensaje del Presidente Gabriel Boric, el proyecto en cuestión modifica los artículos 57, 101, 102 y 105 de la Constitución.

    La modificación más importante, según se precisa, corresponde a la que se realizaría -de aprobarse en el Congreso- al artículo 101, para integrar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las que dependen del Ministerio de Seguridad Pública.

    Asimismo, considerando que las labores de reinserción que hasta ahora desarrolla Gendarmería pasarán a manos de un nuevo servicio que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia, la reforma también incorpora dos disposiciones transitorias.

    La primera, como pudo constatar este medio, establece un plazo de doce meses contados desde la publicación de la reforma, para que el Presidente de la República envíe al Congreso un proyecto de ley para crear el servicio especializado en la reinserción social de las personas privadas de libertad.

    Asimismo, indica que, mientras no se dicte la ley que cree dicho servicio, y únicamente durante el período transitorio, Gendarmería continuará desarrollando la citada función.

    Por lo mismo, en ese intertanto, el Ministerio de Justicia mantendrá la prerrogativa relativa a la formulación de políticas, planes y programas en materia de reinserción social que deberá seguir Gendarmería. Estos, como se especifica, “deberán ajustarse y ejecutarse de conformidad con la Política Nacional de Seguridad Pública y, en su caso, con la política nacional de reinserción social que se dicte”.

    “Lo anterior regirá mientras no se cree el Servicio Nacional de Reinserción Social y se efectúen las adecuaciones legales que, en virtud de la presente reforma constitucional, deban realizarse a la normativa legal vigente”, se complementa.

    Ante las modificaciones, el ministro Cordero manifestó que esta era una iniciativa esperada por mucho tiempo y que resulta “indispensable para fortalecer la seguridad pública y enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario”.

    En tanto, Gajardo agregó que “esta es una reforma urgente y necesaria para el país, que va en la dirección de fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de seguridad pública, de combate al crimen organizado y anticorrupción, que reconoce y posiciona a Gendarmería como un organismo clave para ese objetivo”.

    El fin de las asociaciones

    El mensaje hace referencia explícita al fin de las asociaciones de funcionarios. Se estipula que, considerando que el personal de las fuerzas de orden y seguridad se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley N° 19.296 -que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, y que le está vedada la pertenencia a organizaciones sindicales-, los funcionarios de Gendarmería también estarán sujetos a ese estatuto.

    La segunda disposición transitoria señala que, desde la publicación de la reforma, “las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas de pleno derecho, debiendo su liquidación efectuarse conforme a lo dispuesto en la ley bajo la cual se hubieren constituido”.

    “A contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas, y su liquidación se efectuará conforme a la ley bajo la cual se hubieren constituido”, se lee en el mensaje.

    Este punto ha generado controversia entre los funcionarios, ya que la mayoría de los gremios se resisten a la disolución. De hecho, hace algunos días el Frente de Trabajadores Penitenciarios, que congrega a cinco de los ocho gremios, envió una carta al Presidente Boric rechazando la reforma.

    “El desafío legislativo no radica en dividir funciones, ni tampoco proscribir asociaciones, sino en perfeccionar su articulación, asegurando un sistema penitenciario eficaz, coherente y compatible con los compromisos internacionales”, manifestaron en la misiva.

    Fundamentos de la reforma

    En medio del mensaje, se hace presente como fundamento para sostener la necesidad de la reforma, que “durante la última década, el legislador ha impulsado diversas iniciativas que fortalecen el rol de Gendarmería, otorgándole facultades y estatutos de protección similares a los de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Estas reformas han tenido por objetivo integrar a Gendarmería en el sistema de justicia penal y reconocer su función como actor clave en la seguridad pública”.

    A modo de ejemplo, se indica que el 10 de abril de 2023 entró en vigencia la Ley N° 21.555, que refuerza las competencias de Gendarmería y crea un delito general de extorsión. “Dicha ley modifica el artículo 79 del Código Procesal Penal para entregarle a Gendarmería el carácter de auxiliar del Ministerio Público”, se precisa en el texto.

    Asimismo, modifica el Código Orgánico de Tribunales para integrar a Gendarmería en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.

    De igual forma, menciona que la Ley N° 21.730, que crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública como instancia de coordinación y colaboración del Sistema de Seguridad Pública, incorpora expresamente al director nacional de Gendarmería de Chile entre sus integrantes.

    Así, se indica que “esta modificación no solo redefine la dependencia institucional de Gendarmería trasladándola desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública, sino que también genera efectos inmediatos en el régimen jurídico aplicable a su personal. En particular, con su incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de Gendarmería”.

    Más sobre:GendarmeríaReformaLuis CorderoJaime Gajardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    Bus RED choca contra casa en Peñalolén: Bomberos trabaja en rescate de persona atrapada

    Búsqueda de joven desaparecido en Panguipulli: refuerzan rastreos en río Los Ñadis y suman perros entrenados de la PDI y Carabineros

    Lo más leído

    1.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    2.
    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    3.
    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    4.
    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    PAES regular deja 2.861 puntajes nacionales, casi mil más que su versión anterior

    5.
    Habían cumplido sus condenas, pero la Suprema elevó las penas: reingresan a la cárcel cuatro condenados por delitos de lesa humanidad

    Habían cumplido sus condenas, pero la Suprema elevó las penas: reingresan a la cárcel cuatro condenados por delitos de lesa humanidad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central
    Chile

    Inusual frío de verano: las razones del descenso de temperaturas y la amenaza de lluvias en la zona central

    PAES 2025 registra alza de puntajes en todas las pruebas con excepción de Ciencias

    Atacó con un martillo a su madre de 81 años: dejan en prisión preventiva a mujer por parricidio frustrado en Rapa Nui

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América
    Negocios

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América

    Desde el confundador de NotCo al de Global66: la nueva AFP que preparan inversionistas liderados por un exejecutivo de la industria

    El deterioro en Venezuela: tamaño de la economía cae casi 70% desde su peak en 2012 y PIB per cápita más de 65%

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso
    El Deportivo

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón
    Cultura y entretención

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas
    Mundo

    Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

    Aliados de EE.UU. cuestionan captura de Nicolás Maduro y denuncian ante la ONU una violación al derecho internacional

    Radiografía a las FF.AA. de Venezuela: ataque de EE.UU. pone a prueba su lealtad al chavismo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso