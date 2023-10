Educar es avanzar

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente crisis educacional en la Región de Atacama nos llama a una profunda reflexión sobre el camino de la educación pública en nuestro país. No son solo más de 50 días de paralización -lo que equivale a prácticamente un 20% de las clases en un año regular-, sino también evidencia viva de la mala planificación de la reforma que tenía por objetivo central relevar el rol del Estado central en materia educativa.

La situación es crítica, y se suma a la problemática condición postpandemia. Si no somos capaces de tener a estudiantes en las aulas y a profesores realizando su labor, no podremos recuperar lo perdido, y peor aún, no seremos capaces de llevar a cabo la restructuración de la educación básica y media, pensando en los desafíos que el avance de la inteligencia artificial y robótica nos deparan.

El reloj está corriendo hace años, y estamos perdiendo el motor que mueve el país. No son las industrias, ni los planes centralizados de gobiernos, son las personas las que con su creatividad, fuerza y determinación hacen crecer a nuestro país. En la educación, la máxima es que no mejorar es igual a perder, y en nuestro país llevamos suficientes años estancados, perdiendo nuevas oportunidades y dejando a la deriva a una generación entera de jóvenes.

Mientras no tengamos una mirada de largo plazo, estaremos enredados en implementar políticas públicas basadas en ideologías, encerradas en nuestras propias peleas. Ellas solo crearán frustración, y peor aún, terminarán por enterrar el talento de nuevas generaciones y el desarrollo del país.

Miguel Ángel Fernández

Docente investigador Faro UDD