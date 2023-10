Ponerse las pilas

SEÑOR DIRECTOR:

Hemos conocido que Sinovac no invertirá en una planta de elaboración de vacunas en Antofagasta. Una decisión lamentable, que significa una pérdida importante para nuestro reducido sistema de producción basado en innovaciones.

La semana pasada se anunció que Codelco cerró la compra en US$ 244 millones del 100% de las acciones de Lithium Power International, empresa australiana que opera litio en Chile y que permitiría una explotación más rápida del salar de Marincunga.

En otro producto, como las baterías basadas en litio y tierras raras, una empresa china podría invertir en Chile US$ 500 millones. No se conoce si va a solicitar subsidios, como ocurre en inversiones de mayor volumen: una planta semejante en Quebec, Canadá, tendrá un costo de US$ 5 mil millones, donde el gobierno regional y estatal aportarán US$ 2 mil millones. Es otra escala, otra liga.

Tenemos una carencia tan grande de este tipo de proyectos que todos tenemos que ponernos las pilas. Y reconocer lo que es viable en Chile.

Hugo Lavados Montes

Rector

Universidad San Sebastián