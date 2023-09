¿Qué es la memoria?

SEÑOR DIRECTOR:

En la última edición dominical, un importante intelectual ha dicho que la memoria es reflexiva. No está en lo correcto. Es bueno precisarlo luego de la conmemoración de los 50 años.

La memoria es selectiva, apegada en primera instancia a las emociones y al cuerpo, al dolor y al trauma, a la vergüenza y al sufrimiento, a la alegría y a lo que más amamos. La memoria depende de las historias que nos rodean, que compartimos con los nuestros, que nos inundan de generación en generación, que nos hacen mirar hacia un lado de la historia y obviar lo que nos afecta en nuestra más profunda identidad. La memoria es el silencio que sabemos que nos habita. La memoria es un sitio de perenne disputa, donde mientras unos quieren plasmar el valor más sagrado de su persona, otros intentan despojarla de sentido y razón con los mismos fines. En última instancia la memoria quiere trascender su finitud a partir de imágenes, palabras, y lugares que guardamos y creamos. A esos espacios, a esas frases, estrofas y melodías, a esas visiones nos aferramos para no olvidar y vencer a la muerte, para intentar creer que no, que no sucederá de nuevo, o que al menos retendremos algo de lo perdido por siempre.

Raimundo Frei Toledo

Profesor Asistente, Escuela de Sociología

Director de Posgrado, Facultad Ciencias Sociales e Historia UDP