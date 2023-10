SEÑOR DIRECTOR:

Científicos de nuestro país celebrábamos en 2021 que la biotecnológica china Sinovac instalaría un centro de investigación y desarrollo en Antofagasta. Pero la semana pasada, el gobierno, a través de sus ministros, debieron dar explicaciones de por qué esto finalmente no se concretará. Más allá de razones políticas, comerciales o de otra índole, el hecho concreto es que nuestro país ha perdido una gran oportunidad de avance en ciencia y tecnología, esta vez, aplicada en el ámbito farmacéutico, que estaría enfocada al desarrollo de vacunas, nuevos procesos tecnológicos y formación especializada. También implica una pérdida para la salud pública.

Una vez más fallamos como país, y en esto hay responsabilidad de todos: el Estado, no dando prioridad a proyectos como el centro de investigación propuesto por Sinovac Biotech, perdiendo una oportunidad de inversión relevante para ciencias y también de descentralización de la investigación; los científicos, que a pesar de las voluntades, no somos capaces de relevar el rol de la ciencia para el desarrollo del país; y el sector productivo, cuya inversión en ciencia y tecnología es limitada, no siendo capaz de reconocer que es la vía para la competitividad.

Que Sinovac no se instale en Chile constituye un retroceso de oportunidades de desarrollo para el país, lo que se suma al bajo incremento de presupuesto propuesto para ciencias, de solo 1,6%.

Claudia Mardones Peña

Decana Facultad de Farmacia

Universidad de Concepción