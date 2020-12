Consejos prácticos para mantener una buena higiene vaginal

Los cuidados que requiere la zona genital son tan importantes como mantener hidratada la piel. Ocurre que por falta de información o desconocimiento no siempre se aplican los cuidados necesarios en esta zona, lo que podría traer infecciones complicadas difíciles de tratar. Según explica la ginecóloga vegana, Fernanda Gálvez, el punto más básico y fundamental en relación a la higiene de la vulva es que debe ser lavada solamente con agua, es decir, no aplicar ningún tipo de jabón ya que estos pueden provocar irritaciones o resequedades. “El pH de la vagina es ácido y varía en las distintas etapas de la mujer. El usar jabones o productos con aromas lo alteran, así como también se altera la humedad de la zona”, explica.

Esta flora ácida de la vagina es una defensa natural para combatir infecciones, por tanto, cuando se afecta, favorece la aparición de gérmenes y de infecciones. Es por esto que la ginecóloga propone evitar el uso de jabones y lavar únicamente con agua, de adelante hacia atrás.

Otro punto importante, es preferir el uso de ropa interior de algodón que no tenga ningún tipo de encaje o mucho colorante, ya que esos materiales también afectan el pH. En cambio el algodón no afecta tanto las propiedades naturales de la zona genital, no genera calor y ofrece una mejor ventilación. Cuando hay acumulación de humedad que no se evapora por completo, es más susceptible a que aparezcan microorganismos dañinos.

“Así mismo, muchas mujeres no saben que la vagina naturalmente se limpia eliminando flujo y ocupan protectores diarios frecuentemente, ignorando que eso aumenta el flujo y, además, genera la aparición de malos olores, picazón y probablemente dolores al tener actividad sexual”, explica.

Respecto a los lavados vaginales, Fernanda destaca que ese tipo de limpiezas antiguamente se ocupaban con el uso de bidé, sin embargo, en la actualidad no se recomiendan, ya que se pueden arrastrar gérmenes de la parte de atrás.

Cabe destacar que cuando se presentan síntomas como malos olores o picazones la especialista recomienda que se asista a una consulta, ya que ocurren ciertos factores externos que pueden generar infecciones y que no tienen relación con la higiene femenina. “Tiene que ver con otros factores, por ejemplo, mujeres que ocupan corticoides o se les administró antibióticos que pueden provocar alguna infección flujo vaginal”, concluye.