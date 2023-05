Recién salidos del horno: tres #DatosPaula con novedades del último mes

1. Gelatos italianos en Las Condes

Una historia predecible sería la de una persona proveniente de Italia —o chilena con ascendencia italiana— que, basándose en la receta de gelato que heredó de su nonna, decidió abrir una heladería. También sería esperable que un cocinero con experiencia en repostería se lanzara con su propio local de helados artesanales. Pero lo que hay detrás de Andiamo —la gelatería que abrió hace tres semanas en el sector de Escuela Militar— es una historia completamente diferente. El abogado Matías Rojas trabajaba en un estudio, pero siempre había tenido ganas de emprender. Buscando ideas para su negocio, encontró estadísticas que posicionan a Chile como uno de los países con mayor fanatismo por el helado en Latinoamérica: se estima que se consumen 11 kilos per cápita al año.

Aunque hasta entonces apenas sabía cocinar tallarines y arroz, tomó un curso online de heladería. Luego hizo uno presencial, encargó las máquinas a Italia y las guardó seis meses en la bodega de su departamento. En agosto de 2022, consiguió un cupo para estudiar un curso intensivo de heladería en Carpigiani Gelato University, ubicada en Anzola dell’Emilia, comuna italiana en la región de Emilia-Romaña, al norte del país. En ese viaje, Matías recorrió Bolonia y Milán, ciudades en la que probó cerca de 20 heladerías artesanales. Cuando volvió a Chile, practicó varias veces sus recetas, y las testeó con gente de su entorno cercano.

Hoy ofrece 15 sabores de helado en su recién estrenado local. Los más halagados han sido el de tiramisú Andiamo y los de frutos secos -pistacho y avellana- que vienen con trozos crocantes. “Más que sabores muy rebuscados, decidimos tener los clásicos, pero con una excelente calidad, con ingredientes importados de Italia y otros nacionales, como la avellana chilena”, dice Matías. El simple cuesta $2.800 y el doble $3.500.

Av. Apoquindo 4821, Local 105, Las Condes. Lunes a domingo, de 11:30 a 19:30 hrs.

2. Disquería Club de Fans: de Instagram a su primera tienda física

Al interior de la galería cultural Plan Sofá, en la calle Santa Isabel, abrió hace poco más de un mes la disquería Club de Fans, que desde 2019 funciona vendiendo vinilos por Instagram (@disqueriaclubdefans). Todo empezó cuando el periodista Matías Hinojosa y la bióloga Camila Pereira, pareja coleccionista de discos, viajaron a Nueva York y trajeron 20 ejemplares de música alternativa, títulos que no se encontraban en tiendas chilenas. Crearon la cuenta en Instagram, los publicaron y los vendieron rápidamente. Siguieron haciendo lo mismo cada vez que viajaban, hasta que un tiempo después comenzaron a trabajar formalmente con una distribuidora. Su catálogo sigue enfocado principalmente en géneros alternativos, como krautrock —rock experimental proveniente de Alemania— post-punk y ska, entre otros, aunque también cuentan con álbumes clásicos de The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, etcétera.

Además de la apertura de su primera tienda física, Club de Fans está incursionando en el mundo de la edición y publicación de libros, bajo la misma premisa que la disquería: darle espacio a las bandas y géneros que suelen quedar al margen del circuito tradicional. El primero de ellos se lanzó a fines de marzo y está a la venta en la disquería: Al estilo Pánico, de la connotada periodista musical Marisol García, sobre la mítica banda franco-chilena de los noventa.

La segunda publicación de este nuevo sello editorial estará lista en junio. Se trata de la traducción al español del libro William S. Burroughs and the Cult of Rock ‘n’ Roll, de Casey Rae, quien plantea que Burroughs, viniendo de la literatura, es una figura clave para entender la música popular moderna. La tesis del autor es que la influencia del escritor se encuentra incluso en el hip hop y la música electrónica; y combina su biografía con la de los artistas que se interesaron por él, como David Bowie, Kurt Cobain y Lou Reed. “El grueso de nuestro catálogo van a ser las traducciones, pero también queremos hacernos cargo de lo local, del fenómeno de lo alternativo y lo indie en Chile. Por eso nos propusimos sacar al menos una obra nacional inédita al año”, dice Matías Hinojosa.

Santa Isabel 0151, Providencia. Martes a viernes de 14 a 17 hrs. Sábado de 11 a 13 hrs. y de 14 a 20 hrs.

3. Lo nuevo de humor en Netflix: John Mulaney y su rehabilitación

“Uno de los grandes contadores de historias de nuestra época”, según Jerry Seinfeld y “uno de los más brillantes y graciosos en el negocio”, según Dave Chappelle. John Mulaney es un comediante, actor y escritor estadounidense, que se hizo conocido como guionista del programa de televisión Saturday Night Live, rol que cumplió durante seis temporadas, de 2008 a 2014. Después de ese trabajo, comenzó su camino en los especiales de stand up. El más conocido: Kid Gorgeous, ganador del premio Emmy en 2018 y disponible en Netflix.

La misma plataforma de streaming acaba de estrenar su último especial: Baby J. En él, Mulaney cuenta sin filtros la historia de su adicción a ciertos fármacos psiquiátricos, el alcohol y la cocaína, y su posterior rehabilitación en 2021. Lejos de entregar una lección moralista, Mulaney narra con un humor inteligente algunas situaciones incómodas y muy duras que le tocó vivir en los últimos años, como el día en que sus amigos lo citaron para hacerle una intervención —entre ellos los conocidos comediantes Fred Armisen y Seth Meyers—, o la anécdota de un reloj Rolex que empeñó para comprar drogas.

En el especial, filmado en el Symphony Hall de Boston, el standapero entrega —sarcásticamente, y esa es la gracia— un agradecimiento a esos amigos que le salvaron la vida y que hoy lo tienen, sano y sobrio, en una de las salas más importantes del mundo. “Durante años se mostró como un pusilánime obsesionado enfermizamente por caer bien. En Baby J ofrece destellos de su lado más irritable, mezquino y maníaco y de la diversión que le produce mostrar una versión menos amable de sí mismo”, dice la crítica Lili Loofbourow en The Washington Post.