OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Artés por estudiantes que protagonizan disturbios: “Estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov”

"El día que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo de ser profesor", sostuvo el candidato.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Andres Perez

Una acalorada discusión protagonizó el candidato Eduardo Artés en el debate presidencial convocado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde se refirió a los estudiantes que han sido sorprendidos protagonizando disturbios principalmente en establecimientos emblemáticos.

Al ser consultado por su visión respecto a la situación que se vive en estos colegios, el candidato planteó que “lo primero que hay que preguntarse es por qué se da esto, en qué sociedad estamos, qué tipo de demanda hay en la gente, por qué hay una rabia acumulada que fundamentalmente, y los profesores lo sabemos, se manifiesta a través de los alumnos”.

En ese sentido, sostuvo que “las formas” se pueden conversar “sin embargo, hay un tema que es de fondo, y lo de fondo es que tenemos una sociedad que maltrata a los estudiantes, un sistema absolutamente injusto, además de aquello, cuando tú tienes que en los liceos emblemáticos hay un verdadero trabajo oculto, una línea oculta para que fracasen todo lo que es la educación pública, sí, porque no solamente está desprovista de medios materiales, sino que también de personal docente", indicó.

Con ello, aseguró que él personalmente está “con los alumnos, y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov, estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes. Cuidado con eso”.

Eso sí, precisó que no legitima esa forma de expresión, aunque recalcó: “Jamás dejaré de estar con los alumnos. Jamás, el día que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo de ser profesor", aseveró.

Cruce con Kaiser: “Eres una vergüenza”

Sus palabras generaron réplicas en sus contrincantes, la más dura provino del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien señaló que “el uso de menores de edad para realizar y cometer delitos en sí es un delito”.

“Nosotros vamos a investigar, y queremos que nuestra inteligencia esté a la altura, de investigar qué organizaciones políticas y sociales están detrás. Son los adultos responsables de lo que está pasando en nuestros colegios emblemáticos. Y le puedo asegurar que vamos a perseguir las responsabilidades de los autores intelectuales de esto también, hasta las últimas consecuencias. Así que ténganlo presente”, indicó.

Ante esa situación, el candidato Artés increpó a Kaiser y le señaló que “es solamente una pequeñez, es una mirada tan corta, tan pequeña la que tiene Kaiser en relación a los alumnos, no entiendes nada, pero nada de educación, es una vergüenza, de verdad que es así, eres una vergüenza“.

Por su parte, Kaiser le dijo: “A usted se le va a aplicar la ley”.

A lo que Artés respondió: “Sí, hace rato que me estás amenazando con cárcel, no vaya a ser cosa que vas a tener a todo Chile en la cárcel. Ten cuidado”.

“Le estoy advirtiendo que no cometa delitos, señor”, sostuvo Kaiser.

Finalmente, el candidato Artés le indicó: “Tú estás cometiendo delitos. Estás amenazando todo el día. No amenaces, no amenaces”.

Más sobre:Presidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 

Magdalena Piñera al llegar con Evelyn Matthei al debate de Archi: “El adversario político final es la candidata del PC”

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

El plan de Telefónica apunta a cuatro países y su operación en Chile no aparece en el listado a la espera de su venta

6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky

Corea del Sur dice que Corea del Norte realizó disparos de artillería durante la visita del secretario de Defensa de EE.UU. a la frontera

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

3.
Sumarios bajo el escrutinio de los jueces: cómo fallan las cortes las destituciones por mal uso de licencias médicas

Sumarios bajo el escrutinio de los jueces: cómo fallan las cortes las destituciones por mal uso de licencias médicas

4.
Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

5.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Temblor hoy, martes 4 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 4 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Artés por estudiantes que protagonizan disturbios: “Estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov”
Chile

Artés por estudiantes que protagonizan disturbios: “Estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov”

Magdalena Piñera al llegar con Evelyn Matthei al debate de Archi: “El adversario político final es la candidata del PC”

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

El plan de Telefónica apunta a cuatro países y su operación en Chile no aparece en el listado a la espera de su venta
Negocios

El plan de Telefónica apunta a cuatro países y su operación en Chile no aparece en el listado a la espera de su venta

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky
Tendencias

6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Conservar la receta de La Nona: Universidad de Concepción establece como prioridad la renovación de Cristián Muñoz
El Deportivo

Conservar la receta de La Nona: Universidad de Concepción establece como prioridad la renovación de Cristián Muñoz

Un duelo con mucha historia: Real Madrid y Liverpool protagonizan el plato fuerte en la jornada de Champions League

El guiño de Brayan Cortés a Colo Colo tras salir campeón junto a Peñarol

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Angus Young: el último guardián de AC/DC
Cultura y entretención

Angus Young: el último guardián de AC/DC

“Dime cuando tú vas a volver”: Querida, Juan Gabriel y la locura de una canción estelar

Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: reconoce a los intérpretes un derecho de pago por reproducción en plataformas digitales

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 
Mundo

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 

Corea del Sur dice que Corea del Norte realizó disparos de artillería durante la visita del secretario de Defensa de EE.UU. a la frontera

La Policía de Río incluye 2 menores y 54 personas sin órdenes en su contra en la lista de víctimas de la redada que dejó 121 muertos

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week