Artés por estudiantes que protagonizan disturbios: “Estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov”

Una acalorada discusión protagonizó el candidato Eduardo Artés en el debate presidencial convocado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde se refirió a los estudiantes que han sido sorprendidos protagonizando disturbios principalmente en establecimientos emblemáticos.

Al ser consultado por su visión respecto a la situación que se vive en estos colegios, el candidato planteó que “lo primero que hay que preguntarse es por qué se da esto, en qué sociedad estamos, qué tipo de demanda hay en la gente, por qué hay una rabia acumulada que fundamentalmente, y los profesores lo sabemos, se manifiesta a través de los alumnos”.

En ese sentido, sostuvo que “las formas” se pueden conversar “sin embargo, hay un tema que es de fondo, y lo de fondo es que tenemos una sociedad que maltrata a los estudiantes, un sistema absolutamente injusto, además de aquello, cuando tú tienes que en los liceos emblemáticos hay un verdadero trabajo oculto, una línea oculta para que fracasen todo lo que es la educación pública, sí, porque no solamente está desprovista de medios materiales, sino que también de personal docente", indicó.

Con ello, aseguró que él personalmente está “ con los alumnos, y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov, estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes. Cuidado con eso”.

Eso sí, precisó que no legitima esa forma de expresión, aunque recalcó: “Jamás dejaré de estar con los alumnos. Jamás, el día que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo de ser profesor", aseveró.

Cruce con Kaiser: “Eres una vergüenza”

Sus palabras generaron réplicas en sus contrincantes, la más dura provino del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien señaló que “el uso de menores de edad para realizar y cometer delitos en sí es un delito”.

“Nosotros vamos a investigar, y queremos que nuestra inteligencia esté a la altura, de investigar qué organizaciones políticas y sociales están detrás. Son los adultos responsables de lo que está pasando en nuestros colegios emblemáticos. Y le puedo asegurar que vamos a perseguir las responsabilidades de los autores intelectuales de esto también, hasta las últimas consecuencias. Así que ténganlo presente”, indicó.

Ante esa situación, el candidato Artés increpó a Kaiser y le señaló que “es solamente una pequeñez, es una mirada tan corta, tan pequeña la que tiene Kaiser en relación a los alumnos, no entiendes nada, pero nada de educación, es una vergüenza, de verdad que es así, eres una vergüenza “.

Por su parte, Kaiser le dijo: “A usted se le va a aplicar la ley”.

A lo que Artés respondió: “Sí, hace rato que me estás amenazando con cárcel, no vaya a ser cosa que vas a tener a todo Chile en la cárcel. Ten cuidado”.

“Le estoy advirtiendo que no cometa delitos, señor”, sostuvo Kaiser.

Finalmente, el candidato Artés le indicó: “Tú estás cometiendo delitos. Estás amenazando todo el día. No amenaces, no amenaces”.