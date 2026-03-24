Cámara de Diputados sostendrá sesión especial para votar proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles

Durante la tarde de este martes, la Cámara de Diputados realizará una sesión especial para votar el proyecto con medidas paliativas por el alza de combustibles anunciada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con lo definido por el comité de la Cámara, la sesión se llevará a cabo este martes 245 de marzo, entre las 18:00 y las 19:30 horas, y tendrá por objetivo discutir el proyecto de ley que “adopta medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional, y otras medidas que indica, Boletín N°18137-05, con urgencia calificada de Discusión Inmediata”.

Según se informó, se dispondrán 90 minutos para el debate de la iniciativa, otorgando dos minutos por diputado, para luego proceder a su votación. Asimismo, se acordó suspender las sesiones de comisión programadas para esta tarde.

El proyecto de ley contempla una serie de medidas como un bono para los taxis colectivos tendrá una cobertura de 96.283 beneficiarios y tendrá un costo fiscal de $57.770 millones durante su vigencia, desde abril a octubre de este año.

El proyecto además requiere $53.760 millones (US$60 millones) para el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), con el fin de que la parafina vuelva a niveles de febrero de este año, que se ubicaba levemente por sobre los $1.000 litro.