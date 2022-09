Gonzalo Winter (CS): “En el escenario en el que estamos hay que ser generoso con el Socialismo Democrático, sin desmerecer el valor de Apruebo Dignidad”

El diputado frenteamplista entrega sus primeros análisis tras la dura derrota que sufrió su sector en el plebiscito de este domingo y, particularmente, el gobierno del Presidente Gabriel Boric debido al contundente triunfo del Rechazo. El parlamentario reconoce que “no visualizamos esa diferencia” en los resultados y que, dado el contexto actual, corresponde ser generoso con su coalición aliada: el Socialismo Democrático.

¿A qué atribuye la diferencia tan amplia con la que se impuso el Rechazo?

Primero, reconocer que nos pusimos en el escenario de que ganara el Rechazo, porque era algo que se veía en las calles y en las encuestas, pero no visualizamos esa diferencia. Segundo lugar, un representante del Apruebo como yo no es el que está más legitimado para decir lo que quiso decir el pueblo. Eso sí, yo quiero ser claro y decir que todas las objeciones que uno pueda tener o la forma en la que la derecha armó sus relatos, quedan atrás porque hoy habló el pueblo, con claridad y contundencia y al pueblo se le respeta.

¿Pero a qué lo atribuye?

Estableciendo que lo dijo el pueblo es Rechazo, eso se respeta. Parte de ser demócrata es abrazar los dictámenes populares, cuando son adversos, con la misma energía que cuando son favorables. Quedan tres preguntas que son muy relevantes. La primera es qué hicimos mal, y sin duda van a aparecer muchas cosas ahí. La segunda, es cómo hacemos para dotar a Chile de un proceso que pueda darle al país una Constitución verdaderamente democrática y que sea percibida como legítima por la sociedad. La tercera pregunta es qué se rechazó y yo creo que ese proceso es muy importante, porque en la medida que podemos ir despejando lo rechazado de lo que ya es una conquista social y que nos puede ayudar a construir un nuevo texto, porque lo que se rechazó hoy fue el texto. El trabajo se tiene que hacer con los pueblos originarios, con los movimientos sociales, con los partidos de la izquierda, con quienes estuvieron en el estallido social, pero también con la derecha, porque también tiene una representación popular y las personas que votan por la derecha no son menos pueblo de Chile por votar distinto a como voto yo.

¿Cuál es la autocrítica que pueden hacer como sector político?

Creo que sería imprudente de mi parte establecer mecanismos, pero si puedo hacer un comentario general y abstracto: hay sectores del progresismo chileno que se han planteando frente al proceso constituyente desde una hipótesis donde la historia de Chile sería solamente es despojo y miseria, pero yo no creo que solo sea eso. Creo que esos sectores no han mostrado el respeto que corresponde a lo que ha significado construir por 200 años una república donde se puede vivir.

¿Cree que estas posiciones que algunos las pueden considerar como más de ultraizquierda hicieron daño al apoyo del más del 80% del plebiscito de entrada?

No lo sé. No me gusta la expresión de ultraizquierda porque cuando tú me preguntas qué deberíamos hacer con los recursos naturales mis posiciones pueden ser compartidas con esos sectores. Cuando tú me preguntas qué opino de que una minera transnacional destruya un glaciar tengo una posición muy similar a la de ellos. Si me preguntas si hay que tener ciertos avances..

Con el contundente fracaso del Apruebo, ¿considera que es momento que haya un cambio en la hegemonía al interior del gobierno y que el Socialismo Democrático tenga una mayor presencia?

Creo que así como el pueblo rotundamente dijo hoy que no quería el texto emanado de la Convención, el pueblo rotundamente dijo que la única persona que puede tomar ese tipo de decisiones es Gabriel Boric Font.

¿Por qué lo interpreta así?

Yo no tengo herramientas, facultades ni capacidades para saber quién debería estar en el comité político. No creo que tenga la experiencia ni las herramientas para poder dar una opinión al respecto. Lo que sí sé es que nuestro sector tiene que saber que su texto constitucional fue rechazado y que tenemos minoría en ambas cámaras. Por lo tanto, para poder implementar nuestro programa vamos a tener que hacer, al menos, generosos e ingeniosos.

¿Y eso implica ser generoso con el Socialismo Democrático ?

Con todos.

¿Particularmente con ellos?

Sí. En el escenario en el que estamos hay que ser generoso con el Socialismo Democrático, sin desmerecer el rol y el valor de Apruebo Dignidad y sin desmerecer que el Socialismo Democrático tiene una representación parlamentaria, tiene experiencia ha demostrado lealtad al gobierno, pero también compitió en las últimas elecciones y el pueblo eligió a Gabriel Boric. Entonces hay que equilibrar esos datos. El Socialismo Democrático ha sido leal al gobierno, tiene experiencia y apoyo popular expresado en sus parlamentarios, pero el pueblo eligió a un representante de Apruebo Dignidad y hay que ponderar correctamente esos datos.