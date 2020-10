José Antonio Kast: “Voy a votar constituyente, porque creo que si llega a ganar el Apruebo, necesitamos nuevos rostros que digan las cosas por su nombre”

José Antonio Kast, presidente del Partido Republicano, aseguró esta mañana que si bien cree en el triunfo del rechazo, de todas maneras votará “constituyente” en la segunda papeleta que se entregará este domingo en el plebiscito constitucional.

“Yo en lo personal voy a votar constituyente, porque creo que si llega a ganar el Apruebo, nosotros necesitamos nuevos rostros que digan las cosas por su nombre en lo que puede ser una asamblea constituyente”, expresó Kast en Hablemos en Off de Radio Duna.

“Que alguien quiera votar Mixta como lo están diciendo en general los diputados y senadores de Chile Vamos que están por el rechazo, bien. Yo no les tengo ninguna confianza a que los mismos diputados, los mismos senadores que hoy día están en el Congreso vayan a defender o plantear algo que no han planteado hasta ahora. Y creo que no es conveniente que personajes como Girardi, Navarro, Letelier que ya están en su último período, que están por salir de la escena pública legislativa, sigan. Porque ellos, lo más probable, estén en la mixta”, reflexionó.

“Otros dicen que hay que anular porque eso es coherente con el voto del rechazo, y está muy bien: voten rechazo”, añadió.

De todas maneras, Kast aseveró que “para nosotros, el trabajo viene igual. Si gana el rechazo, tenemos que seguir trabajando incansablemente para llegar a la presidencia porque está todo dado para que nosotros volvamos a tener un gobierno de derecha. Está todo dado”.

“Si gana el Apruebo, nuestras posibilidades bajan algo pero no se pierden para nada, porque el país va a entrar en un período de incertidumbre tan grande que la gente va a requerir un liderazgo claro y no un liderazgo disfrazado con la izquierda”, adicionó.

“Tenemos que tener claro que al día siguiente, el día 26, tenemos que estar trabajando con más fuerza que lo que estamos haciendo hoy día”, cerró.