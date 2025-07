“La derecha extrema tiene un comportamiento nazi” y menciones al estallido social: el cierre de la cumbre Democracia Siempre

Desde el Centro Cultural Matucana 100, en Estación Central, el Presidente Gabriel Boric, junto a sus pares de Brasil, Luiz Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Colombia, Gustavo Petro, realizaron el cierre de la cumbre Democracia Siempre.

En esta última actividad sostuvieron un encuentro con representantes de organizaciones civiles y activistas. Así, tras escuchar el discurso de varios dirigentes sociales, los mandatarios concluyeron la cita internacional con dardos a la política internacional de los gobiernos de derecha.

El Presidente Boric resaltó las políticas públicas de las administraciones progresistas, en el caso de Chile ejemplificó con la reforma de pensiones, el aumento del sueldo minímo, entre otras iniciativas.

“Yo no me creo ni mejor ni peor que la derecha o la ultraderecha, creo que somos diferentes y creo que un gobierno de otro signo político no hubiese aumentado el salario mínimo como lo hemos hecho nosotros, no estaría avanzando en que los cuidados se transformen en un cuarto pilar de la seguridad social, no hubiese hecho un royalty a las grandes minerías, no hubiese hecho una reforma de pensiones, por eso me parece muy importante lo que decía Petro sobre reivindicar nuestros logros", precisó.

Junto con esto, reiteró su llamado sobre un alto al fuego en Gaza y señaló: “Una de las cosas que a mí me interesa decir en este espacio es que en defensa de la democracia no podemos caer en lo mismo que hacen quienes son nuestros adversarios políticos, que es negar la legitimidad del otro".

El líder brasileño Lula fue el encargado de abrir la ceremonia. En una exposición que se extendió por alrededor de veinte minutos, el fundador del Partido de los Trabajadores tuvo duras críticas a los discursos extremos, uno de los pilares centrales de la cumbre.

En ese sentido, apuntó a la política en la Casa Blanca, dirigida por Donald Trump, quien recientemente amenazó a Brasil con un aumento de 50% a los aranceles.

“La extrema derecha organizada internacionalmente ofrece un nuevo consenso de Washington, o más bien, un nuevo disenso de Washington; antidemocrático, negacionista e intervencionista. Los enemigos de la democracia no echan mano a la diplomacia de los tanques y los cañones, sino que controlan los algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo”, sostuvo.

Por lo mismo, destacó el encuentro con sede en Santiago: “En este primer cuarto del siglo nos hemos dado cuenta de que la democracia va perdiendo espacio, no al socialismo, sino a la derecha extrema, que tiene un comportamiento nazi, fascista, que no respeta las relaciones civilizadas entre los iguales y los desiguales. Y es por eso, compañero Boric, que le felicito de todo corazón por esta reunión”.

Por su parte, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, abordó las manifestaciones que ocurrieron en Chile durante octubre de 2019.

“Estamos viviendo los tiempos del colapso del capitalismo, pensaban eso mismo los chilenos en 1972, pero indudablemente, y podemos decirlo con certeza, no se estaba viviendo en aquel tiempo ningún colapso del capitalismo. Estaba mozo aún. Tenía energías y fuerzas, y se impuso. Se impuso sobre sueños, sobre generaciones quienes tuvieron que vivir el exilio”, sostuvo.

Luego, añadió: “El estallido social de ustedes, que estalló un poquito antes que el nuestro, casi al mismo tiempo, creo que fueron concomitantes, en América Latina empezó a aparecer algo que definitivamente nos decía que las cosas no estaban bien, y las cosas no están bien ni en América Latina, ni en el mundo. Y que nos estamos aproximando a unos tiempos, o ya los estamos viviendo, muy difíciles, no sé si mejores, más difíciles, que aquellas dictaduras militares que aparecieron en esos años 70″.