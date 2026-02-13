Esmax, una empresa Aramco, se convierte en el proveedor exclusivo de lubricantes para la flota de Salfa Rent en todo Chile

Esmax, una empresa Aramco, abastecerá de forma exclusiva a la flota nacional de Salfa Rent (del Grupo Salfa) con lubricantes y servicios de alto estándar, reconocidos por su excelente calidad y desempeño. Esta alianza estratégica incluye además soporte técnico en terreno, lo que apoyará directamente la operación diaria de la flota de vehículos en arriendo a lo largo del país.

“La alianza con Esmax impacta directamente en la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes, tanto en el segmento de rent a car como en leasing operativo. Al incorporar lubricantes de calidad internacional y el respaldo de una compañía de clase mundial, reforzamos nuestro compromiso con la eficiencia, la confiabilidad y la continuidad de las operaciones de quienes utilizan nuestros vehículos a lo largo del país” Juan Pablo Domínguez, subgerente de Postventa de Salfa Rent

Para Salfa Rent, el principal diferencial de esta alianza radica en la combinación de calidad de producto, precios altamente competitivos y una logística robusta, capaz de asegurar una disponibilidad constante, incluso considerando la diversidad de marcas y modelos que conforman su flota de arriendo a nivel nacional.

Por su parte, desde Esmax destacan el valor estratégico del acuerdo, reforzando el compromiso que tienen como compañía de entregar soluciones confiables y de alto desempeño, en un entorno tan exigente como el del arriendo de vehículos.

“En Esmax entendemos la importancia de la continuidad operacional y la eficiencia, por lo que entregamos productos de calidad junto a soporte técnico especializado, asegurando resultados consistentes para nuestros clientes” Rafael Mira, gerente de Lubricantes de Esmax, empresa Aramco

Además, el ejecutivo comenta que, con este acuerdo, Esmax se consolida como un socio estratégico para Salfa Rent, avanzando en relaciones de largo plazo que generan eficiencia, confiabilidad y valor sostenible para sus clientes.