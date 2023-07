GAC Motor apunta hacia el liderazgo del mercado automotriz en Chile

GAC Motor es un fabricante de automóviles con sede en Guangzhou, China, que desde su fundación a inicios de 1997 ha ido creciendo constantemente. La marca, también conocida como Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd., se centró en sus primeros años en la producción de vehículos comerciales ligeros. No fue hasta 2008 cuando GAC Motor se expandió al mercado de automóviles de pasajeros y comenzó a desarrollar sus propios vehículos.

GAC Motor siempre ha buscado fabricar productos que destaquen en aspectos como la seguridad y las sensaciones dinámicas, estableciendo empresas conjuntas con fabricantes de automóviles con amplia trayectoria como Honda y Toyota, para producir vehículos de estas marcas destinados a ser comercializados en el mercado chino. Alianzas que han permitido a la marca adoptar controles de calidad propios de las firmas japonesas y así aplicarlos a sus productos para asegurar la calidad y durabilidad.

La estrategia anterior, le ha permitido a la marca desarrollar vehículos que destacan dentro del mercado mundial en diferentes aspectos. Como por ejemplo, el reciente All New GS8, un SUV que recientemente llegó. nuestro país, transmitiendo sensaciones de lujo y de alta tecnología a un precio de mercado, o la serie Hyper, una gama de autos eléctricos que destaca por ofrecer productos como el Hyper SSR, un “súper auto” eléctrico que acelera de 0 a 100 km/h en 1,9 segundos. Otro modelo de GAC es el Hyper GT, un sedán 100% eléctrico con el récord mundial de aerodinámica en vehículos de producción.

En Chile, su respaldo es asegurado por Astara, disponiendo de una amplia red de concesionarios a lo largo del territorio nacional con personal capacitado para entregar una postventa de gran nivel en los más de 30 puntos de servicio.

Line up actual

Su line up actual abarca tres segmentos de SUV con la familia GS3 y GS3 Power como opciones compactas, GS4 Power como alternativa media enfocada al uso familiar y su buque insignia recientemente lanzado, denominado GS8 y que apunta directamente a liderar el segmento de familiares grandes, ofreciendo sensaciones cercanas a un vehículo premium y permitiendo acomodar a 7 pasajeros en sus amplias 3 filas de asientos.

A Chile llegarán modelos de gran calibre como es el Emkoo, un SUV mediano para 5 pasajeros, que llegará a revolucionar la propuesta juvenil de la marca, apuntando a las familias que buscan una alternativa de transporte rupturista, sin perder el refinamiento.

Uno de los aspectos clave donde GAC Motor se diferencia de su competencia y refleja la confianza en sus productos es el respaldo, ya que es en este aspecto donde la marca golpea la mesa al anunciar para su buque insignia GS8 una extensa garantía de 6 años o 250.000 kilómetros, cubriendo las necesidades de sus clientes más exigentes, asegurando una experiencia de uso confiable y sostenible en el tiempo.

Desde GAC MOTOR anuncian que las novedades seguirán durante este año en el mercado automotriz chileno.