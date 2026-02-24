SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    A un año del 25F: transición energética con seguridad de suministro

    Carlos Cortés SimonPor 
    Carlos Cortés Simon

    A un año del apagón del 25 de febrero de 2025, el debate energético se ha reactivado en torno a la expansión de energías renovables, el almacenamiento y la transmisión, en un sistema eléctrico cada vez más complejo y exigente. Chile ha avanzado de forma decidida en descarbonización y hoy cuenta con una de las matrices eléctricas más limpias de la región. El desafío ya no es solo incorporar nueva capacidad, sino resguardar la seguridad de suministro en un contexto operativo crecientemente dinámico.

    El 25F dejó una señal estructural: a medida que aumenta la penetración de generación renovable variable, principalmente solar y eólica, la operación del sistema eléctrico se vuelve más desafiante. En sistemas con alta participación de estas fuentes, la disponibilidad efectiva de energía no depende únicamente de la capacidad instalada, sino de su comportamiento en tiempo real y de la robustez de la coordinación operativa frente a contingencias.

    Esta complejidad se profundizará con la acelerada electrificación de la economía, impulsada por la digitalización, la electromovilidad y nuevos procesos productivos. La demanda por energía continua y confiable tenderá a aumentar, elevando los estándares de desempeño que deberá cumplir el sistema eléctrico para sostener el crecimiento económico, la provisión de servicios esenciales y la conectividad digital.

    En este escenario, el debate energético no debiera plantearse en términos binarios entre acelerar o frenar la transición, sino en cómo gestionar técnicamente un sistema con alta penetración renovable. La experiencia internacional muestra que los sistemas eléctricos más robustos son aquellos que integran tecnologías complementarias y reconocen explícitamente el valor sistémico de la flexibilidad operativa y del respaldo firme, especialmente frente a períodos prolongados de baja hidrología, menor disponibilidad de viento o contingencias en transmisión.

    Chile, además, dispone de infraestructura energética estratégica que constituye una ventaja relevante: centrales a gas en operación, terminales de GNL consolidados y gasoductos que permiten la integración energética con Argentina, en un contexto en que Vaca Muerta se proyecta como uno de los polos gasíferos más importantes del mundo. Esta articulación regional abre oportunidades concretas para fortalecer la seguridad de suministro con costos competitivos y menores emisiones relativas en comparación con otras alternativas fósiles.

    El almacenamiento avanza y cumplirá un rol cada vez más relevante en la gestión de la variabilidad intradiaria de las energías renovables. Sin embargo, la flexibilidad de mayor duración seguirá siendo necesaria para enfrentar episodios sistémicos y resguardar la continuidad del suministro en un sistema eléctrico cada vez más renovable y operacionalmente más exigente.

    La seguridad de suministro no es un concepto abstracto. Es la base sobre la cual descansan la actividad económica, los servicios esenciales, la vida cotidiana de millones de personas y el funcionamiento del país en su conjunto. Por ello, la transición energética debe diseñarse con criterios de realismo operativo, integrando ambición climática con confiabilidad sistémica y competitividad.

    A un año del 25F, el aprendizaje es evidente: una transición energética exitosa no depende solo de cuánta energía limpia instalamos, sino de cuán seguro y robusto es el sistema que la sostiene.

    (*) El autor es presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN).

    Más sobre:OpiniónColumnaApagón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Portabilidad numérica en 2025 alcanza su nivel más bajo desde 2020

    Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast

    Falabella alcanza resultados históricos en 2025

    Lluvias estivales provocan anegamientos, evacuación de personas y una veintena de viviendas afectadas en Antofagasta y Atacama

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Squella acusa al gobierno de “mentir” respecto al conocimiento de la aprobación del cable submarino con China y pide comisión investigadora

    Lo más leído

    1.
    Contraloría: lupa a la toma de razón de la permisología

    Contraloría: lupa a la toma de razón de la permisología

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast
    Chile

    Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast

    Lluvias estivales provocan anegamientos, evacuación de personas y una veintena de viviendas afectadas en Antofagasta y Atacama

    Squella acusa al gobierno de “mentir” respecto al conocimiento de la aprobación del cable submarino con China y pide comisión investigadora

    Portabilidad numérica en 2025 alcanza su nivel más bajo desde 2020
    Negocios

    Portabilidad numérica en 2025 alcanza su nivel más bajo desde 2020

    Falabella alcanza resultados históricos en 2025

    A un año del 25F: transición energética con seguridad de suministro

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry caen en la primera ronda de dobles del BCI Seguro ChileOpen 2026
    El Deportivo

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry caen en la primera ronda de dobles del BCI Seguro ChileOpen 2026

    En vivo: Huachipato busca avanzar en la Libertadores ante Carabobo de Venezuela

    Champions League: Bodo/Glimt noruego da el gran golpe y elimina al último finalista Inter de Milán

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral
    Cultura y entretención

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral

    “Este pana que en 2015 vendía arepas en la feria”: viaje al origen del comediante venezolano Esteban Düch

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer