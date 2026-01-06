SUSCRÍBETE POR $1100
    Minería nacional se encamina a superar por primera vez los US$60 mil millones en exportaciones

    China y Estados Unidos concentran el 52% de la exportación total de Chile al mundo. El concentrado de cobre representa el 63% de la exportación a China, mientras que el cobre refinado a Estados Unidos el 46% de todos los bienes enviados a ese país.

    Matías Vera 
    Matías Vera
    "Es un resultado que debe leerse principalmente como un fenómeno de precios", dice un experto.

    El precio del cobre, que de por sí es una buena noticia para Chile, el principal exportador de este metal, ha traído rédito a las exportaciones de la minería nacional. El metal rojo, que este martes llegó a los US$ 6,02 la libra, ha estado marcando precios históricos casi todos los días debido a la incertidumbre en la oferta, provocada durante el año por importantes accidentes mineros, entre otras razones.

    Esos precios han impactado directamente en qué tan abultado será el cierre de 2025 de nuestro país en materia de exportaciones mineras. Según datos públicos del Banco Central a noviembre del año anterior, nuestro país ha exportado US$ 56.417 millones en minería, donde se incluye el cobre fino, concentrado, oro, litio, etc.

    Ese valor ya supera la totalidad de 2024, puesto que Chile exportó el año anterior US$ 56.163 millones en minería. En un ejercicio simple para diciembre de 2025, donde se promedian los once meses pasados, el último de este año registra US$ 5.128 millones. Con esto, el año acabaría con exportaciones mineras por US$ 61.546 millones, lo cual es todo un récord ya que nunca nuestro país había superado los US$ 60 mil millones. 2021 fue cuando estuvo más cerca, anotando US$ 57.949 millones.

    El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, dice que “es un resultado que debe leerse principalmente como un fenómeno de precios, más que como un aumento significativo de los volúmenes físicos exportados. En términos interanuales, el valor exportado por la minería muestra un crecimiento del orden de 10–12% respecto de 2024, una magnitud que difícilmente puede explicarse por un incremento equivalente en toneladas. De hecho, la producción de cobre, el principal componente, ha crecido de manera mucho más moderada, en el rango de 1–3%, lo que refuerza la idea de que el diferencial está dominado por el precio”.

    “Si bien las exportaciones (volúmenes) de cobre se han mantenido relativamente estables entre enero y octubre de 2025 versus el mismo periodo 2024 (con un leve incremento de 0,14%) el mayor precio del mineral durante este año ha impulsado significativamente el valor total exportado. De hecho, en octubre ya superamos el monto en dólares alcanzado en todo el 2024”, examina el economista de Itaú, Ignacio Martínez.

    En esa línea, Martínez proyecta “que las exportaciones de cobre en 2025 se ubiquen en torno a USD 58.000 millones, y para 2026 no descartamos que superen el umbral de los USD 60.000 millones”.

    El peso de las potencias

    Las dos potencias mundiales siguen siendo fundamentales para Chile. China es el principal socio comercial de nuestro país, mientras que Estados Unidos mantiene su segundo lugar, registrando mejores números que el año anterior. Tan solo las exportaciones totales de ambos países suman US$ 49.937 millones a noviembre, representando el 52% del intercambio chileno al mundo.

    Al undécimo mes, Chile ha intercambiado con China US$ 34.253 millones en total, siendo el 63%, solamente, concentrado de cobre (US$ 21.694 millones).

    "China no solo sigue siendo el principal destino de la minería chilena, sino que mantiene una tendencia estructuralmente elevada", afirma un experto.

    “Los datos confirman que China no solo sigue siendo el principal destino de la minería chilena, sino que mantiene una tendencia estructuralmente elevada. En los últimos años, las exportaciones hacia China han oscilado persistentemente en un rango alto: superaron los US$ 38.800 millones en 2022, se mantuvieron sobre US$ 37.000 millones en 2024, y todo indica que en 2025 volverán a situarse cerca de esos niveles”, analiza Guajardo.

    El patrón es relevante, dice el experto, porque muestra que a pesar de contextos de menor crecimiento económico chino, la demanda por minerales, particularmente el cobre, no se retrae de forma significativa. “Más bien, se ajusta en el margen, manteniéndose en una meseta alta que refleja la dependencia estructural de China respecto de insumos minerales importados y al gradual incremento de nuevos usos en electromovilidad y aumento del consumo de energía por la era digital”.

    Guajardo proyecta que las exportaciones a China podrían fluctuar entre los US$37 mil millones y US$38 mil milloness al cierre de 2025: “lo que confirmaría que el vínculo comercial minero entre ambos países no es coyuntural, sino de carácter estratégico y de largo plazo”.

    Por su parte, Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar como socio exportador de Chile, superó a noviembre cualquiera de sus años previos y totales en exportación, computando nada más y nada menos que US$ 15.684 millones. El metal rojo hizo lo suyo. La potencia norteamericana nunca había comprado tanto cobre a Chile, lo que balanceó a favor los números con los que termina este año. Nuestro país exportó a Estados Unidos US$ 7.274 millones de cobre refinado, representando este producto el 46% del total. El peak histórico de exportación lo alcanzó el 2021, cuando reportó US$ 6.523 millones.

    US$ 15.684 millones de exportación chilena a Estados Unidos a noviembre de 2025. WASHINGTON, 3 julio, 2025 (Xinhua) Hu Yousong

    “Hay que recordar que el primer trimestre de este año tuvimos exportaciones récord de cobre refinado a EE.UU., donde la amenaza de aranceles a este mineral clave para la industria del país debió haber afectado el comportamiento de las firmas norteamericanas. Además, el mayor precio del cobre también ha afectado el valor total de las exportaciones de cobre a EE.UU. durante 2025. Para dicho año, es muy probable que el monto total exportado esté cerca de los US$ 16.000 millones”, explica Martínez, de Itaú.

    Otro producto estrella de Chile con Estados Unidos son los salmónidos frescos refrigerados o congelados, que cada año pesa en la exportación que hace nuestro país. A noviembre, se han exportado US$2.345 millones de este recurso. Eso sí, durante 2024 se registraron US$2.529 millones.

    India dorada

    Aunque las potencias presentan grandes cifras, el comportamiento de ciertos países es llamativo. Particularmente India. Chile ha incrementado su negocio con la nación del sur de Asia luego de años en que India ni se asomó en el top 10. Sin embargo, ahora mantiene el sexto lugar que ocupó ya en 2024.

    Si entre 2018 y 2022 no figuraba en ese top de exportación de Chile, en 2023 volvió a aparecer en el radar principal. Y este año, India ya superó todo récord. A noviembre, Chile ha exportado en total a este país US$ 3.493 millones, cuando el 2024 totalizó, el año completo, US$ 2.575 millones. Este es un alza de 36%.

    Al desglosar el negocio, el concentrado de cobre y el oro relucen. A noviembre, nuestro país ha exportado US$ 1.760 millones a India en concentrado de cobre. El año pasado, completo, fueron US$ 1.435 millones. Aunque presentó un alza en este producto, no es su valor histórico más alto; este fue alcanzado el 2012 al exportar US$ 2.284 millones en concentrado. No obstante, otro metal aumentó la aguja exportadora a este país.

    Si durante 2024 la exportación a India reportó 0 en oro, a noviembre de 2025 alcanzó los US$ 841 millones. El escenario inclina la balanza y explica el salto. “India se ha convertido en un destino bastante atractivo para Chile, y otros países emergentes, para diversificar su canasta exportadora. En relación al oro, este metal ha tenido últimamente varios periodos con retornos muy atractivos, donde sus usos tanto industriales, de consumo, sumado a ser una importante fuente de reservas para bancos centrales, han ayudado a este rally”, afirma Martínez.

    Por su parte, Guajardo asegura que “el principal motor es el precio récord del oro, que ha duplicado su valor en aproximadamente dos años. En un país como India, donde el oro cumple un rol central como activo de ahorro y elemento cultural, los altos precios no han reducido la demanda en valor”.

    “Como factor secundario, también es relevante el aumento sostenido en la demanda de oro por parte de bancos centrales, que han incrementado sus reservas como cobertura frente a riesgos económicos y geopolíticos. Este fenómeno ha contribuido a sostener precios elevados, reforzando el atractivo del oro como activo refugio y amplificando su impacto en el comercio internacional”.

    Guajardo añade que “el aumento de las exportaciones de oro hacia India responde principalmente a la convergencia entre un ciclo de precios excepcionalmente alto y una demanda estructural muy sólida. Para el cierre de 2025, es razonable proyectar exportaciones hacia India en un rango de US$ 3.700–4.100 millones”.

