Ventas online del retail repuntan con fuerza en el cuarto trimestre 2025 gracias a los eventos Cyber

Las ventas online del retail -excluyendo alimentos- registraron un crecimiento nominal anual de 11,9% en el cuarto trimestre de 2025, revirtiendo la caída de 4,6% del tercer trimestre y anotando su mejor resultado desde fines de 2021.

Con ello, el canal digital cerró el año con un alza de 4,2%, según el informe del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

De acuerdo con la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, “los resultados evidencian una recuperación relevante del canal online, con un crecimiento nominal anual de 11,9%, tras la caída registrada en el trimestre previo”.

El impulso de los eventos cyber

Añadió que el repunte estuvo influido por factores de calendario, en particular por el Cyber realizado en octubre, que en 2024 había comenzado a fines de septiembre, lo que distorsionaba la base de comparación.

A nivel mensual, octubre lideró con un alza anual de 22,6%, seguido de noviembre con 18,5%, impulsado por el Black Friday, mientras que diciembre registró una caída de 2,9%. Según Silva, estos resultados muestran el creciente peso de los eventos promocionales en el comercio electrónico, donde los consumidores concentran y adelantan decisiones de compra durante los períodos de descuentos.

Por categorías, Vestuario y Calzado destacaron con crecimientos de 32,5% y 32,4% anual en el trimestre, cerrando 2025 con alzas de 18,9% y 12,5%, respectivamente. En contraste, Artefactos Eléctricos registró nulo crecimiento en el cuarto trimestre y terminó el año con una caída nominal de 1,8%.

Ventas online del retail

En otros rubros, Línea Hogar creció 12,6% en el trimestre y 3,4% en el año, mientras que Muebles aumentó 12,9% anual en el cuarto trimestre, aunque acumuló una baja marginal de 0,3% en 2025.

Participación del canal digital

Respecto a la participación del canal digital, las compras online representaron en promedio 28,5% del total de ventas en el cuarto trimestre para los actores con ambos canales. En octubre, durante el Cyber, la participación alcanzó 36,9%, mientras que en noviembre llegó a 27% y en diciembre bajó a 21,6%.

En el conjunto de 2025, el comercio electrónico promedió una participación de 25% del total del retail.

Silva sostuvo que los resultados reflejan una expansión moderada del canal digital en un contexto de consumo contenido y un mercado laboral con señales de debilidad. Aun así, afirmó que el comercio electrónico mantiene un rol estructural dentro de la estrategia comercial del sector, aunque el desafío será sostener el dinamismo más allá de los eventos promocionales mediante estrategias omnicanal.