SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ventas online del retail repuntan con fuerza en el cuarto trimestre 2025 gracias a los eventos Cyber

    El canal digital cerró el ejercicio 2025 con un alza de 4,2%, según el informe del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

    David NogalesPor 
    David Nogales
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Las ventas online del retail -excluyendo alimentos- registraron un crecimiento nominal anual de 11,9% en el cuarto trimestre de 2025, revirtiendo la caída de 4,6% del tercer trimestre y anotando su mejor resultado desde fines de 2021.

    Con ello, el canal digital cerró el año con un alza de 4,2%, según el informe del Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

    De acuerdo con la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, “los resultados evidencian una recuperación relevante del canal online, con un crecimiento nominal anual de 11,9%, tras la caída registrada en el trimestre previo”.

    El impulso de los eventos cyber

    Añadió que el repunte estuvo influido por factores de calendario, en particular por el Cyber realizado en octubre, que en 2024 había comenzado a fines de septiembre, lo que distorsionaba la base de comparación.

    A nivel mensual, octubre lideró con un alza anual de 22,6%, seguido de noviembre con 18,5%, impulsado por el Black Friday, mientras que diciembre registró una caída de 2,9%. Según Silva, estos resultados muestran el creciente peso de los eventos promocionales en el comercio electrónico, donde los consumidores concentran y adelantan decisiones de compra durante los períodos de descuentos.

    Por categorías, Vestuario y Calzado destacaron con crecimientos de 32,5% y 32,4% anual en el trimestre, cerrando 2025 con alzas de 18,9% y 12,5%, respectivamente. En contraste, Artefactos Eléctricos registró nulo crecimiento en el cuarto trimestre y terminó el año con una caída nominal de 1,8%.

    Ventas online del retail

    En otros rubros, Línea Hogar creció 12,6% en el trimestre y 3,4% en el año, mientras que Muebles aumentó 12,9% anual en el cuarto trimestre, aunque acumuló una baja marginal de 0,3% en 2025.

    Participación del canal digital

    Respecto a la participación del canal digital, las compras online representaron en promedio 28,5% del total de ventas en el cuarto trimestre para los actores con ambos canales. En octubre, durante el Cyber, la participación alcanzó 36,9%, mientras que en noviembre llegó a 27% y en diciembre bajó a 21,6%.

    En el conjunto de 2025, el comercio electrónico promedió una participación de 25% del total del retail.

    Silva sostuvo que los resultados reflejan una expansión moderada del canal digital en un contexto de consumo contenido y un mercado laboral con señales de debilidad. Aun así, afirmó que el comercio electrónico mantiene un rol estructural dentro de la estrategia comercial del sector, aunque el desafío será sostener el dinamismo más allá de los eventos promocionales mediante estrategias omnicanal.

    Más sobre:CyberDayRetail

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza

    Diputado Gatica apunta a que eventuales indultos anunciados por Kast son una “mala señal” y “contradictorios” con sus promesas

    Jorge Díaz asegura que pacto con oficialismo por presidencias de la Cámara está listo: DC apuesta por Comisión de Zonas Extremas

    Karol Cariola critica plan de reconstrucción y propuesta de indultos: son “más contradicciones del Presidente Kast”

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    Lo más leído

    1.
    Hacienda anuncia eliminación del IVA a la vivienda por un año para acelerar las ventas

    Hacienda anuncia eliminación del IVA a la vivienda por un año para acelerar las ventas

    2.
    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    3.
    Hacienda enviará oficio con recorte fiscal este lunes y prevé recaudar US$600 millones con medidas para allegar recursos

    Hacienda enviará oficio con recorte fiscal este lunes y prevé recaudar US$600 millones con medidas para allegar recursos

    4.
    Hacienda analiza una rebaja temporal del impuesto a la herencia y las donaciones

    Hacienda analiza una rebaja temporal del impuesto a la herencia y las donaciones

    5.
    Los otros proyectos de China en Chile que EE.UU. observa con desagrado

    Los otros proyectos de China en Chile que EE.UU. observa con desagrado

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes?

    Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes?

    Diputado Gatica apunta a que eventuales indultos anunciados por Kast son una “mala señal” y “contradictorios” con sus promesas

    El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza
    Negocios

    El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza

    Ventas online del retail repuntan con fuerza en el cuarto trimestre 2025 gracias a los eventos Cyber

    Bolsas mundiales suben y el Ipsa vuelve al terreno de las ganancias en 2026

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto
    Tendencias

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    “Lo veo más centrado”: el nuevo rol de Arturo Vidal en el Colo Colo de Fernando Ortiz
    El Deportivo

    “Lo veo más centrado”: el nuevo rol de Arturo Vidal en el Colo Colo de Fernando Ortiz

    “Salas y River campeón...”: fallece Marcelo Araujo, el relator que inmortalizó las hazañas del Matador en Argentina

    ¿En qué lugar del ranking ATP quedaron? Tabilo, Garin y Barrios ceden posiciones en la previa del Masters 1000 de Miami

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins
    Cultura y entretención

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins

    Asistentes del show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza denuncian quemaduras

    Los Oscar 2026 coronan a Una Batalla Tras Otra y saldan su deuda con Paul Thomas Anderson

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas
    Mundo

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    Paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock