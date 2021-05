Iona Rothfeld (Ind): “Voy a luchar por considerar el deporte como derecho constitucional porque lo entiendo como herramienta de cambio social y reflejo de la sociedad”

“Abramos la cancha”. Con ese slogan la futbolista, ex seleccionada nacional, fundadora de la Asociación Nacional de Jugadoras de fútbol femenino (ANJUFF), activista en materia de género y cientista política, Iona Rothfeld, ha conversado con los vecinos del distrito 12 (Puente Alto-La Florida) para llegar a ser una de las personas que redactará la nueva Constitución.

La candidata de la lista Independientes por una nueva Constitución cuenta que “ha habido una sub-representación importante en los espacios políticos y es abrir esos espacios para que participemos las mujeres, las disidencias sexuales y los grupos que han estado invisibilizados”.

¿Por qué ir como independiente y no con el cupo de un partido político?

Nunca he militado y quizás por no haber militado hay una realidad que desconozco pero creo que hay un sentir colectivo de no identificarse con las formas en las que se conducen los partidos políticos. Creo que se fortalece la democracia cuando abrimos espacios para que entren otros actores políticos y eso es una de las falencias que tiene nuestro sistema. Entrar como independiente es muy complejo y lo hemos visto en el proceso constituyente pero se da en todas las dimensiones, ha sido más desigual de lo que esperábamos pero eso me convence más del cambio que quiero hacer.

Como activista de género y disidencias, ¿qué se debería incorporar en la nueva Constitución?

Una de las cosas más importantes es que vamos a tener representación, eso va a generar un cambio positivo porque vamos a estar habitando espacios en los que siempre se nos ha limitado acceder. Hay muchísimos derechos que trabajar, el matrimonio igualitario, los derechos filiativos, los derechos reproductivos y sexuales y ahí es importante pensar en los derechos reproductivos de las personas trans y el derecho a la identidad. Esto no es materia de Constitución pero también pensar en crear un ministerio de Género como existe en Argentina. Tenemos que pensar en estos temas que han sido tabú y pensar cómo cerrar esta brecha.

¿Y qué debería pasar con el concepto de familia en la Constitución?

Si es que se define el concepto de familia debería ser de una manera amplia entendiendo que la familia no es la familia tradicional, que hay muchos tipos de familia que no son reconocidos ni se sienten núcleo de la sociedad. Yo reformaría el concepto y lo llevaría a que el núcleo de la sociedad pasen a ser las personas, la comunidad. Hoy día no se define el concepto entonces muchas familias podrían decir “¿por qué el Estado no me protege, no reconoce como familia?”. Hablando de las familias de disidencias sexuales que no tenemos ni siquiera matrimonio igualitario ni derechos filiativos, hay mucho a lo que tener ojo.

Ahora como futbolista, ¿por qué es importante consagrar el deporte como un derecho fundamental?

Voy a luchar muchísimo por considerar el deporte como derecho constitucional principalmente porque entiendo el deporte como herramienta de cambio social y como reflejo de la sociedad. Muchísimas de las cosas y luchas que hemos llevado a través del deporte y que nos ha tocado como futbolistas son los problemas que estamos enfrentando como sociedad: el sexismo, la discriminación, la injusticia, la invisibilización de minorías y la precarización laboral. El deporte siempre lo tienden a tirar como algo de segundo o tercer orden pero cómo vamos a hablar de educación sin pensar en deporte o salud sin deporte, cultura, identidad. Son cosas que se relevan a través del deporte. Nos estamos farreando una oportunidad tremenda dejando al deporte como una herramienta accesoria cuando es parte integrante de la educación.

Se habla de un excesivo centralismo, ¿cómo avanzar hacia una descentralización efectiva?

Uno de los elementos más importante es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y la autonomía regional. En ese sentido entregarle muchísimas más facultades a los gobernadores, a los alcaldes, que haya una participación ciudadana desde las comunas, distritos y regiones. El estallido social aportó muchísimo a decir que nuestra voz tiene fuerza, tiene importancia y ha involucrarse no necesariamente siendo candidato sino que en la junta de vecinos, en el barrio, en la comuna.

¿Qué se debe establecer para velar por el cuidado del medio ambiente?

Tenemos que entender que el planeta es nuestra casa y que no es una fuente de recursos ilimitados, somos el único animal en el que se pueden ver conductas de consumismo excesivo y es preocupante por los estudios que avalan que en el futuro se nos van a acabar los recursos que son fundamentales para nosotros como el agua y ahí el tema de los derechos del agua que están privatizados y no puede ser. Nos debemos una protección al medio ambiente de primer orden.

¿Cuáles son los nuevos titulares que se deben incorporar?

Lamentablemente todavía tenemos que estar recordando que los derechos de las mujeres son derechos humanos y pasa lo mismo con las disidencias, con los grupos con discapacidades diferentes y también con la niñez que no le damos una protección efectiva. Se tienen que incorporar como titular de mejor manera porque hay un vacío gigante que dejan a estos grupos en total vulneración de nuestros derechos, estamos desprotegidos.