A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming.

Este martes llega la Fecha 7 de la Champions League, donde el Real Madrid recibe a Mónaco en España.

El cuadro merengue llega en un complejo momento, tras perder la final de la Supercopa contra el Barcelona y registrar una anterior derrota por 1-2 ante el Manchester City en el torneo internacional, lo que se suma a la reciente salida del entrenador Xabi Alonso.

Por su parte, su ahora rival viene de alzarse por la cuenta mínima a Galatasaray en la jornada anterior de la liga de campeones.

Cuándo juega Real Madrid vs. Mónaco

El partido del Real Madrid contra Mónaco es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Santiago Bernabéu de España para este compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco

El partido de Real Madrid contra Mónaco se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.