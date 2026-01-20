A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming
Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu por la nueva fecha de la Champions League.
Este martes llega la Fecha 7 de la Champions League, donde el Real Madrid recibe a Mónaco en España.
El cuadro merengue llega en un complejo momento, tras perder la final de la Supercopa contra el Barcelona y registrar una anterior derrota por 1-2 ante el Manchester City en el torneo internacional, lo que se suma a la reciente salida del entrenador Xabi Alonso.
Por su parte, su ahora rival viene de alzarse por la cuenta mínima a Galatasaray en la jornada anterior de la liga de campeones.
Cuándo juega Real Madrid vs. Mónaco
El partido del Real Madrid contra Mónaco es este martes, 20 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Santiago Bernabéu de España para este compromiso.
Dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco
El partido de Real Madrid contra Mónaco se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
