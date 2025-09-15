Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver la transmisión de la Parada Militar. Foto referencial de archivo

Este año corresponde la realización de una nueva edición de la Gran Parada Militar 2025, evento que reúne a las familias tanto en la elipse del Parque O’Higgins como a través de la pantalla.

Una de las tradiciones relacionados a las Fiestas Patrias, que se desarrolla este viernes, 19 de septiembre, segundo feriado irrenunciable de las celebraciones por el Día de las Glorias del Ejército.

En la instancia se presentan funcionarios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones, frente a las autoridades del país.

Para este año se presenta una importante novedad, donde el Ejército confirmó un acto inaugural con un Salto Libre Militar, en el marco del 60° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

La maniobra estará a cargo de integrantes de distintas agrupaciones de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, quienes se lanzarán para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 de ancho, frente a la tribuna de autoridades, en un tiempo máximo de 5 minutos y 40 segundos.

A qué hora y dónde ver en vivo la transmisión en TV de la Parada Militar. Foto de Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A qué hora y dónde ver la Parada Militar

La Parada Militar 2025 es este viernes, 19 de septiembre, desde las 11:00 horas de la mañana.

Como es tradicional desde 1896, el evento se desarrollará en la elipse del Parque O’Higgins.

Quienes no puedan asistir o se encuentren en regiones podrán sintonizar el desfile en televisión abierta, donde TVN, Mega, Canal 13 y CHV confirmaron su transmisión.

Para ver el desfile a través de Internet, también se dispone de las señales digitales de tvn.cl, mega.cl, 13.cl y chilevision.cl.