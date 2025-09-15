SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

La nueva edición del evento del Día de las Glorias Navales se realizará en la elipse del Parque O'Higgins.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver la transmisión de la Parada Militar. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Este año corresponde la realización de una nueva edición de la Gran Parada Militar 2025, evento que reúne a las familias tanto en la elipse del Parque O’Higgins como a través de la pantalla.

Una de las tradiciones relacionados a las Fiestas Patrias, que se desarrolla este viernes, 19 de septiembre, segundo feriado irrenunciable de las celebraciones por el Día de las Glorias del Ejército.

En la instancia se presentan funcionarios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones, frente a las autoridades del país.

Para este año se presenta una importante novedad, donde el Ejército confirmó un acto inaugural con un Salto Libre Militar, en el marco del 60° aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

La maniobra estará a cargo de integrantes de distintas agrupaciones de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, quienes se lanzarán para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 de ancho, frente a la tribuna de autoridades, en un tiempo máximo de 5 minutos y 40 segundos.

A qué hora y dónde ver en vivo la transmisión en TV de la Parada Militar. Foto de Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A qué hora y dónde ver la Parada Militar

La Parada Militar 2025 es este viernes, 19 de septiembre, desde las 11:00 horas de la mañana.

Como es tradicional desde 1896, el evento se desarrollará en la elipse del Parque O’Higgins.

Quienes no puedan asistir o se encuentren en regiones podrán sintonizar el desfile en televisión abierta, donde TVN, Mega, Canal 13 y CHV confirmaron su transmisión.

Para ver el desfile a través de Internet, también se dispone de las señales digitales de tvn.cl, mega.cl, 13.cl y chilevision.cl.

Más sobre:Parada MilitarParada Militar 2025Dónde verCuándo esHorarioQuién transmiteQué canal transmiteVer en vivoVer online19 de septiembreGlorias del Ejército

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados
Chile

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Jara por aplicación de Ley Antiterrorista en eventual gobierno: “Si hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer”

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones
Negocios

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Ingevec emite bonos por casi US$54 millones para financiar proyectos de viviendas

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”
El Deportivo

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”

Chile cae ante Alemania en su segundo partido en el Mundial de vóleibol

Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 anuncia su retiro del fútbol profesional a los 31 años

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia
Mundo

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

“Lo estamos agasajando”: Los temas que marcan la inédita segunda visita de Estado de Trump a Reino Unido

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse