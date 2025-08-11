Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

La televisión mexicana perdió a uno de sus rostros más reconocibles. Juan Carlos Ramírez Ayala, actor que participó en producciones como La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras, falleció a los 38 años debido a un aneurisma cerebral .

La noticia fue confirmada en la madrugada del sábado 10 de agosto por su agencia de representación, I Am This, que a través de redes sociales lamentó la pérdida y destacó su profesionalismo.

“Descansa en paz. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón”, publicó la agencia en Instagram. “Pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”, añadieron.

La trayectoria de Juan Carlos Ramírez

Nacido en México, Ramírez inició su vida profesional lejos de los sets. Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana, carrera en la que se tituló en 2013.

Sin embargo, su verdadera vocación estaba en las artes escénicas: entre 2014 y 2017 se formó como actor en Argos Casa Azul.

Su debut en televisión llegó en 2018 con la miniserie Puño Limpio, y en pocos años logró hacerse un lugar en la industria gracias a su versatilidad y compromiso.

Trabajó en producciones de Televisa, TV Azteca, Sony Pictures y Univisión, como Preso No. 1, El Último Rey, Archivo Muerto, Lotería del Crimen y Marea de Pasiones.

Uno de sus papeles más recordados fue el de “Chivo” en la cuarta temporada de Rosario Tijeras .

En noviembre pasado, él mismo generó expectativa al publicar en Instagram una imagen caracterizado como su personaje, escribiendo: “‘Chivo’ listo y equipado para el estreno de Rosario Tijeras 4. Atentos”.

Más allá de la actuación

Además de su trabajo en pantalla, Ramírez desarrolló una faceta como modelo, emprendedor y creativo .

Fundó la marca AHÓ, enfocada en promover la cultura huichol (pueblo indígena mexicano) a través de la moda, y cofundó la empresa Lumpira.

En su biografía profesional se describía como “un actor apasionado, entregado, responsable y noble”, amante de la naturaleza, las actividades al aire libre, el deporte, la lectura y la escritura.

También expresaba una filosofía de vida basada en la gratitud y la mejora constante: “Trato de ser mi mejor versión cada día, aquí y ahora”.

“Me considero un hombre agradecido, honesto y sobre todo leal. La lealtad y la paciencia son las joyas más preciosas para mí. Soy muy estructurado, puntual y siempre llego preparado al set”, señalaba en su perfil profesional.

Qué es un aneurisma cerebral

De acuerdo con la Clínica Mayo, un aneurisma cerebral es un abombamiento anormal en un vaso sanguíneo del cerebro que, en muchos casos, no presenta síntomas hasta que se rompe.

Cuando esto ocurre, puede provocar un accidente cerebrovascular hemorrágico, con síntomas como dolor de cabeza súbito e intenso, convulsiones, confusión, pérdida de conocimiento, náuseas y vómitos, y requiere atención médica inmediata.