Quién era Song Young-kyu, el actor surcoreano que fue encontrado muerto a sus 55 años

Este lunes 4 de julio se reportó el fallecimiento del actor surcoreano Song Young-kyu, quien era conocido internacionalmente por su papel como el Jefe Choi en la película Extreme Job (2019).

El profesional de las artes escénicas tenía 55 años.

Según informaron las autoridades locales, su cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo estacionado en el distrito de Cheoin-gu, en la ciudad de Yongin , ubicada al sur de Seúl.

El hallazgo se dio alrededor de las 8:00 AM (hora local).

Tras hacer las revisiones correspondientes, los agentes policiales confirmaron que no había indicios de un crimen, mientras que tampoco encontraron alguna nota que sugiriera intenciones de atentar contra su propia vida .

De acuerdo a informaciones rescatadas por Bloomberg Línea, las autoridades están desarrollando una investigación en torno al caso, mientras que tienen previsto interrogar a sus familiares para descifrar las posibles causas de su muerte.

Quién era Song Young-kyu, el actor surcoreano que murió a sus 55 años

Song contaba con una extensa trayectoria en el cine y la televisión del país asiático.

Según rescata Variety, su debut fue en 1994 con el musical infantil Wizard Mureul. Desde ese entonces, sacó adelante una destacada carrera actoral que lo llevó tanto a las pantallas como a los escenarios de teatros .

Entre los proyectos en los que participó se encuentran títulos como Trick, Stove League, Baseball Girl y Hyena. Sin embargo, su papel más destacado fue en Extreme Job , una de las películas más taquilleras del cine surcoreano que reúne tanto comedia como acción.

En junio de este año, el actor se había visto involucrado en un incidente por conducir bajo los efectos del alcohol en Yongin, según rescata el citado medio.

Los informes citados por Variety afirman que manejó cinco kilómetros con una concentración de alcohol en la sangre lo suficientemente alta como para que se le revocara la licencia, de acuerdo a lo que establecen las leyes surcoreanas.

Aquel episodio llevó a que fuese remitido a la fiscalía, sin detención.

Posteriormente, se retiró de la producción teatral Shakespeare in Love y fue eliminado o minimizado en dos series que se emitían en ese momento : The Defects y The Winning Try.

A lo largo de su carrera en cine y televisión, Song destacó por sus papeles como actor secundario, hasta el punto en que se convirtió en uno de los más reconocidos en esta área en la industria del entretenimiento del país asiático.

Hasta el momento, las investigaciones policiales para determinar las causas de su muerte siguen en curso .

