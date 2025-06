A los 29 años falleció el actor Kim Jong-seok, conocido por su interpretación de distintos papeles en los populares k-drama, los programas o series de género drama producidos en Corea del Sur.

Kim Jong-seok ganó reconocimiento tras participar en The Skip Dating, My Roommate is a Gumiho y Queen of Tears, entre otros títulos.

Fue su familia la que confirmó el deceso del joven modelo, el pasado 6 de junio. No obstante, decidieron guardar silencio sobre la causa de muerte.

Fue esto último lo que desató una serie de especulaciones en medios locales coreanos y en las redes sociales: comenzaron a vincular el fallecimiento de Jong-seok con una supuesta pelea con su pareja.

Esto es lo que se sabe del suceso, hasta ahora.

Qué se sabe de la muerte de Kim Jong-seok, el actor y modelo coreano

Por qué murió Kim Jong-seok, el actor coreano

“La información falsa que circula en Internet nos está causando un dolor inmenso” , aseguró la familia de Kim Jong-seok, según informaron desde CNN.

Y es que después de que se conociera su deceso, las redes sociales y medios de comunicación coreanos comenzaron a relacionar la muerte del actor y modelo con una supuesta pelea que tuvo con su pareja.

Este presunto altercado habría concluido con intervención policial y el posterior suicidio de Jong-seok.

No obstante, la familia del joven descartó que esta información fuese real. Argumentaron que el actor estuvo esa noche compartiendo con un amigo y que su pareja se encontraba con otras personas, en otro lugar.

En ese momento, Jong-seok habría intentado contactarse con su pareja sin éxito, por lo que acudió a su casa. Allí habrían tenido una discusión, pero sin pasar a mayores, aseguró su familia.

Pese a la explicación, decidieron no revelar la causa de muerte del joven.

Pero sí compartieron un antecedente más: Jong-seok había sido recientemente víctima de una estafa por un amigo cercano , lo que le habría generado graves problemas emocionales y económicos.

“Creo que estaba exhausto por esa situación”, aseguró su hermana.