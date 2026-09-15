A 40 años de Pateando Piedras: ¿Es el mejor disco de Los Prisioneros?
Ese debate aún sacude a los fans de la banda. Pero lo que sí está claro es que Pateando Piedras, significó el ingreso a la modernidad de la música chilena, con el uso de instrumentos como teclados, sintetizadores, cajas de ritmo y baterías electrónicas. Los Prisioneros presentaban sonidos que no se conocían de manera masiva en la música nacional, alejándose del rock más visceral de sus orígenes. Acá te lo contamos
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