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    A 40 años de Pateando Piedras: ¿Es el mejor disco de Los Prisioneros?

    Ese debate aún sacude a los fans de la banda. Pero lo que sí está claro es que Pateando Piedras, significó el ingreso a la modernidad de la música chilena, con el uso de instrumentos como teclados, sintetizadores, cajas de ritmo y baterías electrónicas. Los Prisioneros presentaban sonidos que no se conocían de manera masiva en la música nacional, alejándose del rock más visceral de sus orígenes. Acá te lo contamos

    Por 
    Claudio Vergara
     
    y Rodrigo Bacigalupe
    Más sobre:LT ExplicaLos PrisionerosPateando PiedrasDiscosVinilosRockLos 80's

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