Adolescente abrió fuego con una escopeta en una escuela de Turquía
El exalumno de 17 años irrumpió en el colegio por la puerta principal, portando un arma de grueso calibre. Producto de los disparos, un profesor permanece en estado crítico.
El trágico hecho ocurrió en el Instituto Técnico de Anatolia del distrito de Siverek, en la provincia de Sanliurfa, cerca de la frontera con Siria.
El adolescente hirió a 16 personas antes de suicidarse y ser acorralado por la policía, según informaron medios locales.
El agresor, que estudió varios años en el instituto, ingresó al recinto educacional por la puerta principal a primera hora de la mañana.
“Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos”, relató un testigo presencial al diario turco Hürriyet.
El brutal ataque remeció a la opinión pública del país, donde los ataques con armas en los colegios son muy poco frecuentes.
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