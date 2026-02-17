SUSCRÍBETE
    Año Nuevo Chino: los rituales y tradiciones que marcan el inicio del Caballo de Fuego

    Este 17 de febrero es el primer día del Año Nuevo chino. El Festival de la Primavera da inicio a un nuevo ciclo en el calendario lunar que estará regido por el Caballo de Fuego, un signo que no aparecía desde hace 60 años y simboliza independencia, libertad y acción combinado con pasión y valentía. No lavarse el cabello, no barrer y no pedir o prestar dinero son algunas de las tradiciones y rituales que buscan atraer la prosperidad y evitar la mala fortuna en los primeros días del año. Para conocer más detalles dale play al video.

    Catalina Bórquez
    Más sobre:ExplicativosAño Nuevo chinoFestival de la primaveraChinaAño NuevoCaballo de Fuego2026TradicionesRituales

