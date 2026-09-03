Con críticas al estallido social: así fue el encendido discurso de Milei en el Foro Madrid
El mandatario argentino llegó al país en el marco de la realización del Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras a nivel internacional y que ha tensionado a los partidos del oficialismo en nustro país. Allí, Milei no solo dio uno de los principales discursos del encuentro, sino que también aprovechará de reunirse con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers.
A las 10.10 horas, el Presidente de Argentina,Javier Milei, subió entre aplausos de los presentes al escenario del Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo para entregar el discurso de apertura delV Encuentro Regional de Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras internacionales, que se celebra en Santiago este 3 y 4 de septiembre. Más detalles en la nota
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