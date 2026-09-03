Con críticas al estallido social: así fue el encendido discurso de Milei en el Foro Madrid

A las 10.10 horas, el Presidente de Argentina,Javier Milei, subió entre aplausos de los presentes al escenario del Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo para entregar el discurso de apertura delV Encuentro Regional de Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras internacionales, que se celebra en Santiago este 3 y 4 de septiembre. Más detalles en la nota