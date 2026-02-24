SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Así fue el momento en que Bus Red se desbarrancó en Lo Barnechea

    Una cámara de seguridad captó el accidente de un bus del sistema RED que avanzó sin conductor y terminó en una quebrada.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Un inusual accidente se registró la tarde de este lunes en la comuna de Lo Barnechea, cuando un bus del sistema Red del recorrido C01, terminó en el fondo de una quebrada tras avanzar sin conductor, luego de salir de un terminal cercano.

    El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del sector y muestra el momento en que el bus que estaba estacionado comenzó a desplazarse hasta una pendiente de casi 15 metros y cayó al barranco.

    Tras el incidente, la parte delantera de la micro quedó completamente destrozada. Respecto a las causas, aún se encuentran en investigación pero según los antecedentes se señala a una aparente negligencia del conductor, debido a que la maquina no se encontraba con freno de manos y provocó el desplazamiento hasta la quebrada.

    Más sobre:Bus RedRed MovilidadAccidenteQuebrada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Servicios

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”
    Chile

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix
    Negocios

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Ministra Rojas defiende criterios ambientales tras rechazo a Dominga: “Un buen estudio de impacto avanza y fluye rápidamente”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    “Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol
    El Deportivo

    “Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol

    “Nunca tendremos jugadores racistas”: presidente del Benfica saca la voz tras la sanción provisoria de la UEFA a Prestianni

    El nuevo reconocimiento a Manuel Pellegrini que se gana las portadas en España

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”
    Mundo

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Estados Unidos insta a Sheinbaum a mantener la “determinación” contra el narcotráfico tras el “gran golpe” al Cártel Jalisco Nueva Generación

    La muerte de “El Mencho” pondrá a prueba la precaria situación del Estado mexicano

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio