Así fue el momento en que Bus Red se desbarrancó en Lo Barnechea

Un inusual accidente se registró la tarde de este lunes en la comuna de Lo Barnechea, cuando un bus del sistema Red del recorrido C01, terminó en el fondo de una quebrada tras avanzar sin conductor, luego de salir de un terminal cercano.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del sector y muestra el momento en que el bus que estaba estacionado comenzó a desplazarse hasta una pendiente de casi 15 metros y cayó al barranco.

Tras el incidente, la parte delantera de la micro quedó completamente destrozada. Respecto a las causas, aún se encuentran en investigación pero según los antecedentes se señala a una aparente negligencia del conductor, debido a que la maquina no se encontraba con freno de manos y provocó el desplazamiento hasta la quebrada.