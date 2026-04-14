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    Llamado anónimo lo delató: detienen a sujeto buscado por homicidio registrado en marzo en cité del barrio Franklin

    Según la investigación de Carabineros y la Fiscalía ECOH, el imputado abrió fuego contra tres hombres en el marco de una disputa vecinal por ruidos molestos, uno de los cuales -de nacionalidad colombiana- perdió la vida.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    En prisión preventiva quedó este martes un sujeto capturado horas antes en la jornada por personal de Carabineros, contra quien pesaba una orden de detención vigente por un homicidio ocurrido el pasado 8 de marzo en plena vía pública del barrio Franklin, en la comuna de Santiago.

    Según declaraciones de testigos, el incidente se originó a raíz de una disputa por ruidos molestos entre vecinos de un cité, ubicado en calle Roberto Espinoza, quienes ya mantenía rencillas anteriores.

    La noche en cuestión, uno de los residentes -identificado como A.D.O.D.- salió de su domicilio para increpar a un vecino por la situación, tras lo cual efectuó una cantidad indeterminada de disparos hacia un domicilio. En la ocasión, causó la muerte de un hombre de nacionalidad colombiana, mientras que dos ciudadanos ecuatorianos resultaron heridos.

    En este marco, el mayor Erick Gallardo, de la Cuarta Comisaría de Santiago, informó que “hoy, por información de la ciudadanía, nos manifestaron que este sujeto de interés, que mantenía orden pendiente, se encontraba en pasaje El Quijote”. Así, personal policial de esa unidad se trasladó hasta el lugar, procediendo a su detención.

    Fiscalía ECOH

    Horas más tarde en esta jornada se registró la formalización del detenido, a quien se le imputa un homicidio consumado y dos en grado de frustrado, por lo cual el 7° Juzgado de Garantía de Santiago lo dejó en prisión preventiva.

    Al respecto, el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Cristián Soto, relevó que “esto ocurre en el mes de marzo por disputas al interior de un cité, en virtud de problemas anteriores que tenían las partes”.

    Agregó que “en el desarrollo del trabajo realizado por el OS9 de Carabineros, se logró la identificación y la detención del autor de los disparos”.

    El tribunal decretó la máxima cautelar en su contra y fijó un plazo de investigación de 90 días.

    Más sobre:PolicialhomicidioSantiagocitéCarabinerosECOHdetenido

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